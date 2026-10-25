Nach dem verheerenden Brand in Hitlers ehemaligem Teehaus stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem NS-Relikt. Der Bau hoch über Berchtesgaden ist nicht nur Erinnerungsort, sondern auch Ausflugsziel.

Selbst wenn am 25. April 1945 doch eine Bombe der britischen Air Force auf das Gebäude niedergegangen wäre, so wie auf die meisten anderen Bauwerke im damaligen Führersperrgebiet am Obersalzberg bei Berchtesgaden: Hitlers einstiges Teehaus, auf 1834 Metern Seehöhe auf einem hervorspringenden Sporn am Grat des Kehlsteins gelegen, hätte eine solche Bombe kaum schlimmer treffen können als der Brand, der es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu großen Teilen zerstört hat.