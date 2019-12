Ein Mann, der an Heiligabend in der Oberpfalz seine frühere Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen hat, sitzt in U-Haft. Nachbarn hatten in Berching (Kreis Neumarkt) die Hilferufe der Frau gehört und eingegriffen. Das Opfer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Kripo ermittelt gegen den 37-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.