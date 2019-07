28. Juli 2019, 17:00 Uhr Beobachtung aus der Luft Drunten und drüber

Ein tragischer Unfall am Hofoldinger Forst, ansonsten bleibt es auf Bayerns Straßen am ersten Ferienwochenende ruhig. Unterwegs im ADAC-Stauflieger.

Von Benjamin Emonts

Flugplatz Landshut Ellermühle, die ursprünglich geplante Flugroute wird wenige Minuten vor dem Start revidiert. Nahe Brunnthal bei München herrsche Chaos nach einem schweren Unfall, lautet die telefonische Mitteilung. Die Cessna 172 vom Typ Hawk XP II hebt also ab. Mit 90 Knoten, umgerechnet 180 Stundenkilometern, fliegt der Stauflieger des ADAC über den Ebersberger Forst zur Unfallstelle auf der Autobahn 8. Die Fahrzeuge, die sich dort am Sonntag in der Spitze zehn Kilometer lang stauen, wirken von oben wie Spielzeugautos. Pilot Christian Löffelmann fliegt eine scharfe Kurve, bis der Blick auf die Unfallstelle frei ist. Es sieht verheerend aus: Am Waldrand liegen Trümmer, ein Kleinbus ist völlig zerstört.

Erst später erreicht die Insassen des Flugzeugs die Nachricht, dass bei dem schweren Unfall ein Vater und ein Kleinkind ums Leben gekommen sind, zwei weitere Kinder und ihre Mutter schweben in Lebensgefahr. Es ist der tragische Tiefpunkt eines Wochenendes, für das Experten das große Verkehrschaos befürchtet hatten, das jedoch ausblieb. Hier nahe der Raststätte Hofoldinger Forst ist dennoch der schlimmstmögliche Fall eingetreten. Menschen sind im Verkehr gestorben, auf der Fahrbahn Richtung Süden geht stundenlang nichts mehr. Es ist ein tödlicher Unfall, wie er auf Autobahnen nicht selten ist. Mit den typischen Folgen: Straßensperre und Stau.

Das große Verkehrschaos auf den bayerischen Straßen wurde eigentlich aus anderen Gründen erwartet. In Bayern und Baden-Württemberg haben am Freitag die Ferien begonnen, in anderen Bundesländern sind sie gerade zu Ende gegangen. Wie immer zur Ferienzeit musste man damit rechnen, dass unzählige Familien mit ihren Autos Richtung Italien über den Brenner reisen und dazu die Autobahnen in Bayern benutzen, insbesondere die A 9, die A 99 und die A 8 in Richtung Salzburg. Hinzu kommt dieses Jahr, das ließ die Experten noch pessimistischere Prognosen anstellen, dass die Landesregierung von Tirol bereits Mitte Juni Fahrverbote ausgesprochen hat, um Anlieger entlang der großen Transitwege vor dem Verkehr zu schützen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sprach von "Notwehr". Durchreisende, und das sind vor allem Deutsche, dürfen seither samstags und sonntags zwischen 7 und 19 Uhr die Autobahnen in den Regionen Innsbruck und Kufstein sowie die Fernpassstraße bei Reutte über kleine Nebenstraßen nicht mehr umfahren. Wer im Stau steht, muss dort bleiben. Diese Regelung gilt bis zum Ende der Ferien im September. Lange Rückstaus auf deutscher Seite gab es zuletzt auch wegen der Blockabfertigung von Lastwagen, die die Österreicher eingeführt haben.

Doch die schlechten Prognosen bewahrheiten sich an diesem Wochenende nicht. Die Cessna fliegt die meiste Zeit über Landstraßen und Autobahnen mit normalem Verkehr. Das Flugzeug wurde 1979 gebaut, eine einfache, aber solide Propellermaschine. Sie fliegt meist mit rund 180 Stundenkilometern, also langsamer als manches Auto, das 300 Meter weiter unten über die Autobahn prescht. In insgesamt dreieinhalb Stunden Flugzeit geht es an diesem Tag von der Unfallstelle im Hofoldinger Forst weiter nach Norden auf der A 99 in Richtung Nürnberg, über die Allianz Arena hinweg. Anschließend wird kehrtgemacht und nach Süden geflogen über die A 8, Irschenberg, Autobahndreieck Inntal bis nach Innsbruck und Salzburg. Staus aber gibt es kaum. Zu beobachten ist lediglich zäh fließender Verkehr wegen deutscher Kontrollen an der Grenze und vereinzelte Verzögerungen an Knotenpunkten, an denen mehrere Autobahnen aufeinandertreffen. Hin und wieder kommt es außerdem zu einem "Stau aus dem Nichts", wie Experte Knuth so etwas nennt. Dazu komme es, wenn jemand aus irgendeinem Grund bremst und eine Kettenreaktion auslöst, die so weit reichen kann, dass der Verkehr später kurz zum Stehen kommt. Nicht selten seien schöne Anblicke, wie jener der Alpen oder von Seeufern, Auslöser für derartige Verzögerungen im Verkehr.

Aus der Luft können die Staumelder genau überblicken, wo sich Fahrzeuge stauen, wie lange die Reihen sind und welche Ursache die Verzögerungen haben. Staubeobachter Gert Knuth hat dazu eine telefonische Verbindung aus dem Flugzeug zum mobilen ADAC Staustudio, das sich unten auf der Straße bewegt, sowie zum Radiosender Antenne Bayern, der die Flüge mit dem ADAC unternimmt. Allein bis zum Mittag ist Knuths Stimme drei Mal im Radio zu hören, seine Beiträge aus dem Flugzeug werden erst aufgezeichnet und dann im Programm eingespielt oder manchmal sogar live von ihm gesprochen. Er spricht kurze, klare Sätze. Er schildert den Zuhörern, über welche Straße er gerade fliegt, was er dort sieht, und gibt Empfehlungen - beispielsweise sollen sich die Leute ausreichend Pausen vom Fahren nehmen. Von den Informationen aus der Luft profitieren mehr als zehn Radiosender, die damit die Autofahrer vor Engpässen, Unfällen und Staus warnen.

"Für den Sonntagnachmittag war das ein ganz normaler Reiseverkehr, bis auf den Unfall", resümiert Knuth. Seine Kollegin Karin Wieser, die am Boden das mobile ADAC-Staustudio leitet, äußert sich ähnlich. Bei ihr laufen alle Informationen über die aktuelle Verkehrslage zusammen, sie dirigiert auch die insgesamt fünf Staumotorräder des ADAC. Bei Unfällen oder Pannen leisten sie Hilfe, bei Hitze verteilen sie gekühltes Wasser. Auch Wieser sagt, dass es am Wochenende nicht so schlimm gekommen sei wie erwartet, der Samstag blieb vergleichsweise ruhig. Der Freitag sei am schlimmsten gewesen, diesen Trend beobachte sie seit dem vergangenen Jahr. Offenbar fahren die Leute gleich nach der Schule und der Arbeit los, der erste Pulk ist dann am Samstag schon über die Berge.

Die Cessna und Pilot Christian Löffelmann landen nach einem kurzen Stopp in Mühldorf gegen 14.30 Uhr wieder in Landshut. Auf einer völlig freien Fahrbahn.