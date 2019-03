4. März 2019, 18:49 Uhr "Bennet" im Freitaat Sturmtief wirbelt auch durch Bayern

Behinderungen im Verkehr und abgesagte Faschingsumzüge

Das Sturmtief Bennet hat am Rosenmontag in vielen Regionen Bayerns zu starken Behinderungen im Zug- und Straßenverkehr geführt. Auch mussten Faschingsumzüge abgesagt werden. Zwischen Schliersee und Bayrischzell fiel mittags ein Baum auf die Schienen, die Strecke musste für eine gute halbe Stunde gesperrt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Am Mittag lief der Zugverkehr wieder. Auch zwischen Bamberg und Nürnberg kam es zu Störungen. Vor allem aber in Unterfranken und der Oberpfalz sorgte das Sturmtief für erhebliche Behinderungen.

So stieß der Wind den Anhänger eines Lkw im Kreis Schweinfurt gleich zweimal um. Am Untermain musste die Bahnlinie zwischen Schöllkrippen und Kahl wegen umgestürzter Bäume für zwei Stunden voll gesperrt werden. Auf der Linie zwischen Karlstein und Kahl wurde die Oberleitung durch einen umgestürzten Baum beschädigt und hinderte einen Regionalexpress an der Weiterfahrt. 53 Personen, darunter ein beeinträchtigter Fahrgast, mussten aus dem Zug geholt und von der Feuerwehr zum Bahnhof Dettingen gefahren werden. Von dort aus konnten die Gäste mit einem Ersatzzug weiterfahren.

Die Ortschaften Laufach und Mömbris waren zeitweise ohne Strom, auch Festnetztelefon und Mobiltelefone funktionierten zum Teil nicht mehr. Im Kreis Aschaffenburg, wo mehr als 240 Einsatzkräfte unterwegs waren, wurden zudem etliche Hausdächer abgedeckt. Auch Bäume wurden entwurzelt. Allerdings reichte der Einsatz nach Angaben des Pressesprechers der Kreisbrandinspektion, Markus Fischer, nicht an den Einsatz im vergangenen Jahr heran. Beim Sturmtief Fabienne zählte die Inspektion Aschaffenburg 430 Einsätze, am Montag etwa 100.

In der Oberpfalz waren viele Fahrbahnen blockiert. Offensichtlich hätten die schweren Schneelasten der vergangenen Wochen viele Bäume derart vorgeschädigt, dass diese aufgrund der starken Windböen ganz umstürzten oder große Äste abbrachen, meldete die Polizei. Auch seien Bauzäune verschoben worden, Verkehrszeichen umgefallen und Dachziegel herabgefallen. In zwei Fällen rissen die starken Windstöße Autofahrern die Fahrzeugtüren aus der Hand, sodass diese gegen geparkte Fahrzeuge schlugen.

Ebenfalls wegen starker Böen mussten Augsburger Narren auf ihre Open-Air-Feier auf dem Rathausplatz verzichten. Nach Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern sagte die Stadt das Treiben ab. Die Auftritte der Faschingsgesellschaften auf der Bühne des Rathausplatzes konnten nicht stattfinden. Auch Fahrgeschäfte und Buden mussten geschlossen bleiben. Wenn sich der Sturm bis dahin legt, soll von Dienstagmittag an das Faschingstreiben auf dem Rathausplatz fortgesetzt werden. Seit Samstag hatten die Vereine dort ihr Programm aufgeführt, zum Start hatte es einen kurzen Umzug durch die Innenstadt gegeben. Am Montag blieben auch Friedhöfe und der Botanische Garten in Augsburg geschlossen.

Wegen des Windes sagte auch die Stadt Hallstadt im Kreis Bamberg den Faschingsumzug ab. Sicherheit gehe vor, erklärte ein Sprecher des Vereins. Bei dem Umzug sollten 30 Gruppen durch die Stadt ziehen, zwischen 3000 und 5000 Zuschauer wurden erwartet. Bei so vielen Menschen auf der Straße habe man kein Risiko eingehen wollen. Auch die Seilbahnen am Ochsenkopf in Oberfranken wurden gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montag bayernweit vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern. Wo es Schauer gab, rechneten die Meteorologen auch mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern. Erst am späten Abend sollte sich der Sturm legen, zunächst in Franken, nach Mitternacht auch in Südbayern. Dienstag werde das Wetter ungemütlich mit einem Wechsel aus Schauern, Sonne und Böen.