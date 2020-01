Die FDP ist aktuell im Umfragetief; gegenwärtig würden nur vier Prozent der bayerischen Wähler für sie stimmen. Das hat der Bayerntrend in dieser Woche ergeben. Trotzdem wollen die Liberalen nach der Landtagswahl 2023 wieder mitregieren in Bayern. Das hat der Chef der Landtagsfraktion, Martin Hagen, zum Abschluss der FDP-Klausur im oberbayerischen Benediktbeuern erklärt. "Unser Ziel nach der nächsten Wahl ist klar", sagte Hagen. "Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen und das Bayern von morgen aktiv gestalten." Angesichts von Megatrends wie Digitalisierung, Globalisierung, demografischem Wandel oder Klimawandel reiche ein "weiter so" nicht aus - die Politik brauche mehr Mut und Weitsicht. Zugleich verabschiedeten die Liberalen ein Positionspapier mit dem Titel "Bayern von morgen". Darin fordern sie unter anderem die Entlastung von Unternehmen von Steuern, Bürokratie und Überregulierung, eine sichere und bezahlbare Energieversorgung, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und optimale Rahmenbedingungen für Start-ups.