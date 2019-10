Zur besseren Betreuung Sterbender will der Freistaat die Zahl stationärer Hospizplätze von 215 auf 280 erhöhen. Allein in den nächsten drei Jahren sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 40 entstehen. In Bernau am Chiemsee werde ein stationäres Hospiz mit zehn Plätzen gebaut. In einem Hospiz in Kempten steigt die Zahl mit einem Neubau um vier auf zwölf Plätze. In Bamberg soll ein weiteres Kinder- und Jugendhospiz mit zwölf stationären und vier teilstationären Plätzen entstehen. Und das Kinder- und Jugendhospiz in Bad Grönenbach im Unterallgäu wird um einen Neubau erweitert. "Es ist wichtig, die Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen weiter zu verbessern", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) anlässlich der Montag beginnenden Bayerischen Hospiz- und Palliativwoche.