26. März 2019, 18:28 Uhr Bayrischzell Cannabis-Plantage entdeckt

In der Garage eines 54-Jährigen hat die Polizei in Oberbayern eine professionelle Marihuana-Zucht mit mehreren Hundert Pflanzen gefunden. Die Aufzuchtanlage in Bayrischzell war laut Polizeiangaben vom Dienstag mit hochwertiger Beleuchtungstechnik, Be- und Entlüftung sowie Bewässerung ausgestattet. In der Wohnung fand die Polizei zudem mehr als ein Kilo Cannabis.