Interview von Olaf Przybilla

Man erreicht den Bayreuther SPD-Stadtrat Halil Tasdelen, 49, am Handy, direkt an dem Ort vor seinem Haus, wo er am Freitag Opfer einer offenbar rassistisch motivierten Attacke geworden ist. Nach einem Kopfstoß musste er im Klinikum Bayreuth behandelt werden. Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen wegen Körperverletzung und Beleidigung, der Mann wurde am Wochenende vorläufig festgenommen und befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Das Gespräch mit Tasdelen wird mehrmals unterbrochen, weil Menschen auf ihn zugehen und ihre Solidarität bekunden.