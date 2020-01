Mit einer Machete hat ein 58-Jähriger in Bayreuth seine Nachbarn bedroht, sie waren ihm zu laut. Der Mann fühlte sich durch die Familie von nebenan in seiner Ruhe gestört und stellte seinen 27-jährigen Nachbarn zur Rede, wie die Polizei mitteilte. Dabei griff er zu der Waffe. Anschließend ging er wieder zurück in seine Wohnung. Die Polizei stellte die Machete sicher. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.