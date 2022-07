Bayreuth:Die Wagner-Festspiele sind eröffnet

Wenn jemand Stammgast genannt werden kann, bei den Opernfestspielen in Bayreuth, dann ist es Angela Merkel. Die frühere Bundeskanzlerin passte bei der diesjährigen Eröffnung den Zeitpunkt perfekt ab: 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn kam sie am Bayreuther Festspielhaus an. Traditionell nehmen dann oben Bläser Aufstellung, um einige Takte aus dem jeweiligen Wagnerschen Musikdrama zu spielen und so auf den baldigen Vorstellungsbeginn hinzuweisen. Zusammen mit Ehemann Joachim Sauer schreitet sie am Montag bei Temperaturen von 35 Grad über den roten Teppich, es gibt freundlichen Applaus der Schaulustigen.

Detailansicht öffnen (Foto: Sammy Minkoff/Imago)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) breitete die Arme weit aus, um Merkel und deren Ehemann gemeinsam mit seiner Frau überschwänglich zu begrüßen. Nach wenigen Minuten waren alle vier im Festspielhaus verschwunden, "Tristan und Isolde" begann. Merkel reist schon seit vielen Jahren regelmäßig nach Bayreuth zu den Festspielen.

Detailansicht öffnen (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Ein weiterer Stammgast ist Moderator Thomas Gottschalk. Er wuchs im nahen Kulmbach auf - "endlich einer von uns, kommentierte deshalb ein Fan die Ankunft des Entertainers. In diesem Jahr kam er mit Partnerin Karina Mroß, sie trug eine Abendrobe in dunklem Pinkton mit viel Glitzer und einem Cape.

Detailansicht öffnen (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Es glitzerte und funkelte ohnehin an vielen Roben - auch Karin Baumüller-Söder entschied sich für ein glitzerndes Kleid in dunkelblau. Merkel entschied sich für ein zweiteiliges grünlich-gelbes Ensemble aus Blazer und langem Rock - ähnlich (oder genauso) wie 2019. Gelb war modisch neben Glitzer auch angesagt: Karin Stoiber, Frau von Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, hatte ebenfalls diese sommerliche Farbe gewählt.

Detailansicht öffnen (Foto: Andreas Gebert/Reuters)

Ebenfalls beliebt bei den Damen: grün. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, wählte diese Farbe - sicher nicht ganz zufällig.

Detailansicht öffnen (Foto: Christof Stache/AFP)

Ebenso die fränkische Weinkönigin Eva Brockmann, die als Gast von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dabei war.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Löb/dpa)

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein und seine Ehefrau Marga Beckstein unterhielten sich offensichtlich angeregt mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Löb/dpa)

Auch Herzog Franz von Bayern zeigte sich bei den hochsommerlichen Temperaturen auf dem Grünen Hügel.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Löb/dpa)

Die aktuelle Bundesregierung war schwach vertreten, Kanzler Olaf Scholz (SPD) war nicht angereist. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) war zwar angekündigt, hat ihre Termine wegen einer Corona-Erkrankung aber abgesagt. In Bayreuth dabei war Bauministerin Klara Geywitz (SPD).

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ließ sich die Neuinszenierung von "Tristan und Isolde" nicht entgehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christof Stache/AFP)

Die Intendantin der Festspiele, Katharina Wagner, zeigte sich zum Auftakt des Festivals kurz vor dem berühmten Königsportal. Dort ließ sie sich mit Ministerpräsident Söder fotografieren, dabei trug sie eine Maske. Die Bitte der Fotografen und Fotografinnen, ein Stück weiter nach draußen zu gehen, lehnte sie ab. Wagner hatte am Wochenende die bayerische Staatsregierung dafür kritisiert, dass trotz hoher Corona-Infektionszahlen in der Region ein großer Staatsempfang nach dem Festspiel-Auftakt organisiert wurde.