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150. Richard-Wagner-Festspiele in BayreuthBeethoven statt Wagner zum Auftakt der Jubiläums-Festspiele

Bundeskanzler Friedrich Merz (l), seine Frau Charlotte, Markus Söder (r.) und seine Frau Karin Baumüller-Söder posieren am Grünen Hügel.
Bundeskanzler Friedrich Merz (l), seine Frau Charlotte, Markus Söder (r.) und seine Frau Karin Baumüller-Söder posieren am Grünen Hügel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vor 150 Jahren verwirklichte Richard Wagner in Bayreuth seine Festspielidee. Nun wird gefeiert – zum Auftakt mit Beethoven und Politprominenz.

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Der rote Teppich ist ausgerollt, dieses Jahr zu einer ungewöhnlichen Zeit: an einem Samstag, am frühen Abend. Der Grund: Die Bayreuther Festspiele feiern Gründungsjubiläum. 150 Jahre, mit Festakt und Musik von Beethoven statt einer Operninszenierung. Das Orchester spielt unter der Leitung von Christian Thielemann Beethovens 9. Symphonie.

Warum Beethoven statt Wagner? Die Symphonie erklang auch zur Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses am 22. Mai 1872 - damals dirigiert von Wagner selbst im Markgräflichen Opernhaus.

Nach den Turbulenzen um eine Gedenkveranstaltung haben sich die Bayreuther Festspielchefin Katharina Wagner und der Publizist Michel Friedman am Samstag gemeinsam zum Auftakt des Festivals gezeigt. Am Königsportal des weltberühmten Festspielhauses begrüßten sie die Ehrengäste, plauderten immer wieder miteinander und wirkten sehr vertraut.

Michel Friedman und Katharina Wagner.
Michel Friedman und Katharina Wagner. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag soll Friedman bei einer Gedenkveranstaltung für in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Künstler sprechen. Um diese Veranstaltung hatte es Wirbel gegeben, weil Wagner Friedman zunächst eingeladen hatte, dann die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen verschoben werden sollte. Schließlich entschuldigte sich Wagner bei Friedman. Dieser nahm an und zeigte sich nun auch als Gast der Eröffnung.

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Wie konnte der fatale Eindruck entstehen, die Bayreuther Festspiele wollten sich mit dem Publizisten Michel Friedman ihrer antisemitischen Geschichte stellen – und dann doch wieder nicht? Die Intendantin und Komponisten-Urenkelin Katharina Wagner erklärt sich.

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Katharina Wagner selbst hatte sich jahrelang nicht offiziell auf dem roten Teppich gezeigt. In diesem Jahr nun begrüßte sie dort unter anderem die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit herzlichen Worten und ließ sich an der Seite des Bayreuther Oberbürgermeisters Andreas Zippel (SPD) fotografieren.

Angela Merkel mit ihrem Mann Joachim Sauer.
Angela Merkel mit ihrem Mann Joachim Sauer. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Andreas Zippel (l, SPD), Oberbürgermeister von Bayreuth, und sein Partner Luca Maaß.
Andreas Zippel (l, SPD), Oberbürgermeister von Bayreuth, und sein Partner Luca Maaß. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Markus Söder, seine Frau Karin Baumüller-Söder und Florian Silbereisen posieren vor dem Festspielhaus.
Markus Söder, seine Frau Karin Baumüller-Söder und Florian Silbereisen posieren vor dem Festspielhaus. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, und seine Frau Christiane Goetz-Weimer.
Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, und seine Frau Christiane Goetz-Weimer. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Cem Özdemir, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, seine Frau Flavia Zaka, Vorgänger Winfried Kretschmann und dessen Frau Gerlinde Kretschmann (von links nach rechts).
Cem Özdemir, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, seine Frau Flavia Zaka, Vorgänger Winfried Kretschmann und dessen Frau Gerlinde Kretschmann (von links nach rechts). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und ihr Mann Oliver.
Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und ihr Mann Oliver. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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