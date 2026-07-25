Der rote Teppich ist ausgerollt, dieses Jahr zu einer ungewöhnlichen Zeit: an einem Samstag, am frühen Abend. Der Grund: Die Bayreuther Festspiele feiern Gründungsjubiläum. 150 Jahre, mit Festakt und Musik von Beethoven statt einer Operninszenierung. Das Orchester spielt unter der Leitung von Christian Thielemann Beethovens 9. Symphonie.

Warum Beethoven statt Wagner? Die Symphonie erklang auch zur Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses am 22. Mai 1872 - damals dirigiert von Wagner selbst im Markgräflichen Opernhaus.

Nach den Turbulenzen um eine Gedenkveranstaltung haben sich die Bayreuther Festspielchefin Katharina Wagner und der Publizist Michel Friedman am Samstag gemeinsam zum Auftakt des Festivals gezeigt. Am Königsportal des weltberühmten Festspielhauses begrüßten sie die Ehrengäste, plauderten immer wieder miteinander und wirkten sehr vertraut.

Michel Friedman und Katharina Wagner. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag soll Friedman bei einer Gedenkveranstaltung für in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Künstler sprechen. Um diese Veranstaltung hatte es Wirbel gegeben, weil Wagner Friedman zunächst eingeladen hatte, dann die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen verschoben werden sollte. Schließlich entschuldigte sich Wagner bei Friedman. Dieser nahm an und zeigte sich nun auch als Gast der Eröffnung.

Bayreuther Festspiele : „Dass Hitler Wagner liebte, das bestreitet hier niemand“ Wie konnte der fatale Eindruck entstehen, die Bayreuther Festspiele wollten sich mit dem Publizisten Michel Friedman ihrer antisemitischen Geschichte stellen – und dann doch wieder nicht? Die Intendantin und Komponisten-Urenkelin Katharina Wagner erklärt sich. SZ Plus Interview von Moritz Baumstieger und Kathleen Hildebrand ...

Katharina Wagner selbst hatte sich jahrelang nicht offiziell auf dem roten Teppich gezeigt. In diesem Jahr nun begrüßte sie dort unter anderem die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit herzlichen Worten und ließ sich an der Seite des Bayreuther Oberbürgermeisters Andreas Zippel (SPD) fotografieren.

Angela Merkel mit ihrem Mann Joachim Sauer. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Andreas Zippel (l, SPD), Oberbürgermeister von Bayreuth, und sein Partner Luca Maaß. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Markus Söder, seine Frau Karin Baumüller-Söder und Florian Silbereisen posieren vor dem Festspielhaus. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, und seine Frau Christiane Goetz-Weimer. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Cem Özdemir, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, seine Frau Flavia Zaka, Vorgänger Winfried Kretschmann und dessen Frau Gerlinde Kretschmann (von links nach rechts). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa