11. Dezember 2018, 14:15 Uhr Bayreuth Festnahme im Mordfall Peggy

Ein Absperrband der Polizei umzäunt ein Waldstück an einer Verbindungsstraße zwischen Rodacherbrunn in Thüringen und Nordhalben in Bayern. Ein Pilzsammler fand hier im Juli 2016 Skelettteile der vermissten Peggy - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt.

Im Fall der 2001 verschwundenen und später tot aufgefundenen Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg ist der 41-jähriger Manuel S. festgenommen worden.

Der Bestatter S. war bereits im Herbst in den Fokus der Ermittler geraten, zunächst aber wieder auf freien Fußgelassen, weil kein dringender Tatverdacht bestand.

Im Fall Peggy hat es an diesem Dienstag eine Festnahme eines Verdächtigen gegeben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Bayreuth der SZ. Es handelt sich dabei um den Bestatter Manuel S., der bereits im Herbst wieder in den Fokus der Ermittler geraten und nun festgenommen worden ist.

Der 41-Jährige hatte bereits gestanden, den Leichnam von Peggy in einem Wald in Thüringen verscharrt zu haben. Trotzdem wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, weil kein dringender Tatverdacht bestand. Neue Erkenntnisse der Ermittler sollen den Mann allerdings so schwer belasten, dass nun Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen wurde. Der Verdächtige solle noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Kriminalfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 war die damals Neunjährige aus dem oberfränkischen Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. In der Nähe ihres Elternhauses, am Lichtenberger Marktplatz, wurde sie damals laut Polizei um 13.15 Uhr das letzte Mal gesehen. Wochenlang suchten Hundertschaften der Polizei nach dem Mädchen. Sogar Tornados der Bundeswehr waren im Sucheinsatz.

Schnell richtete sich der Verdacht gegen den geistig behinderte Sohn eines Gastwirtpaares, Ulvi K. Er wurde im August 2001 festgenommen und gestand zunächst, sich an Peggy und anderen Kindern vergangen zu haben. In einem Indizienprozess wurde er 2003 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht Hof glaubte, er habe Peggy missbraucht und sie dann aus Angst, sie könnte ihn verraten, umgebracht. Es stützte sich vor allem auf das Geständnis, das der Angeklagte bei der polizeilichen Vernehmung gemacht, vor Gericht dann aber widerrufen hatte. Zweifel blieben, es kam auf Anordnung des Landgerichts Bayreuth im Jahr 2014 zu einem Wiederaufnahmeverfahren, das mit einem Freispruch für Ulvi K. endete.

Gut 15 Jahre nach Peggys Verschwinden - Anfang Juli 2016 - fand ein Pilzsammler Teile des Skeletts von Peggy in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen, knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt.

Am 12. September 2018 durchsuchte die Polizei mehrere Anwesen des nun festgenommenen Manuel S. Der Mann zählte schon früher zum "relevanten Personenkreis" im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Peggy. Nach der Vernehmung kam er zunächst wieder auf freien Fuß. Am 21. September 2018 gaben die Ermittler schließlich bekannt, dass S. gestanden habe, das tote Mädchen in den Wald an der bayerisch-thüringischen Grenze gebracht zu haben, wo später die Knochen gefunden wurden. Ein anderer Mann habe ihm den leblosen Körper am Tag des Verschwindens an einer Bushaltestelle übergeben. Nun führten neue Erkenntnisse zur Festnahme des 41-jährigen Tatverdächtigen. Weitere Details wollen die Ermittler am Dienstagnachmittag bekanntgeben.