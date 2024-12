Mehr als fünfzehn Jahre nach der Rettung in der Finanzkrise erhöht der Freistaat Bayern seine Beteiligung an der BayernLB von 75 auf etwa 80 Prozent. Zum 1. Januar 2025 würden die Beteiligungsverhältnisse an der Bayerischen Landesbank neu geordnet, heißt es in einer am Mittwoch verschickten Einladung von Finanzminister Albert Füracker (CSU) zur Vertragsunterzeichnung mit BayernLB-Chef Stephan Winkelmeier und dem bayerischen Sparkassenpräsidenten Matthias Dießl am kommenden Montag.