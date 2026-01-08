Thomas Lenz, Vorsitzender Richter der 4. Großen Strafkammer am Landgericht München II, hat in den vergangenen Wochen öfters den Kopf geschüttelt über die Zustände bei der Deutschen Bahn. Lenz leitet den Prozess um das Zugunglück bei Garmisch im Juni 2022, bei dem fünf Fahrgäste ums Leben kamen und viele verletzt wurden. Bei dem Verfahren kommen laufend Missstände bei der Bahn zur Sprache. An diesem Donnerstag war Lenz besonders ungehalten über das Staatsunternehmen. Jahrelang habe die Bahn bei den Ermittlungen kooperiert, habe alle Fragen beantwortet. Insofern sei es erstaunlich und unverständlich, dass die Bahn jetzt „so blockt“.
Von Klaus Ott
