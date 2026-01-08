Zum Hauptinhalt springen

Prozess um Zugunglück von GarmischRichter äußert sich verärgert über die Bahn

Lesezeit: 4 Min.

Die zwei beschuldigten Bahnmitarbeiter (links und 2. von rechts) stehen wegen des tödlichen Zugunglücks in Garmisch-Partenkirchen vom 3. Juni 2022 vor Gericht.
Die zwei beschuldigten Bahnmitarbeiter (links und 2. von rechts) stehen wegen des tödlichen Zugunglücks in Garmisch-Partenkirchen vom 3. Juni 2022 vor Gericht. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Ein Treffen einer Bahn-Anwältin mit zwei Beschäftigten des Staatsunternehmens führt zu einem ungewöhnlichen Nachspiel bei Gericht. Ein Kollege der Anwältin zeigt sich anschließend „einigermaßen irritiert“ vom Richter. Nicht die erste derartige Kritik.

Von Klaus Ott

Thomas Lenz, Vorsitzender Richter der 4. Großen Strafkammer am Landgericht München II, hat in den vergangenen Wochen öfters den Kopf geschüttelt über die Zustände bei der Deutschen Bahn. Lenz leitet den Prozess um das Zugunglück bei Garmisch im Juni 2022, bei dem fünf Fahrgäste ums Leben kamen und viele verletzt wurden. Bei dem Verfahren kommen laufend Missstände bei der Bahn zur Sprache. An diesem Donnerstag war Lenz besonders ungehalten über das Staatsunternehmen. Jahrelang habe die Bahn bei den Ermittlungen kooperiert, habe alle Fragen beantwortet. Insofern sei es erstaunlich und unverständlich, dass die Bahn jetzt „so blockt“.

Zur SZ-Startseite

Klingsölde in Niederbayern
:Wie zwei junge Männer ein Denkmal zum gemütlichen Haus umbauten

Ein 320 Jahre altes Holz-Bauernhaus in Altdorf stand jahrelang leer und verfiel zusehends. Was für ein Juwel die Bauherren gekauft hatten, merkten sie erst, als sie schon mitten in der Sanierung steckten.

SZ PlusVon Christian Sebald (Text) und Robert Haas (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite