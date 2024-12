SZ Plus Traditionsreicher Porzellanstandort : Rosenthal muss eins seiner Werke in Oberfranken schließen

Anspruchsvolle Marktdynamik, geändertes Konsumverhalten – der Traditionshersteller will künftig nur noch an einem Standort produzieren. Nun bangen die Mitarbeiter in Selb und in Speichersdorf, wer bleiben darf.