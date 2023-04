Eine Zehnjährige war in Wunsiedel in einem Kinder- und Jugendhilfezentrum von Angestellten der Einrichtung leblos gefunden worden.

Im Fall eines toten zehn Jahre alten Mädchens in Wunsiedel geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Das sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag. Es gebe derzeit weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall, betonte er. Entgegen kursierender Medienberichte stellte die Polizei in einer Mitteilung zudem klar, dass sich derzeit auch kein Beschuldigter in Gewahrsam befindet. Des Weiteren können die Beamten Mutmaßungen hinsichtlich eines möglichen Sexualdeliktes derzeit nicht bestätigen.

Die Sonderkommission "Park", die sich aus über 40 Ermittlerinnen und Ermittlern zusammensetzt, führt derzeit laut Polizeimitteilung umfangreiche Spurensicherung auf dem Gelände der Einrichtung durch. Außerdem würden erste Spuren auch in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin und dem Bayerischen Landeskriminalamt ausgewertet.

Die Soko führt zudem Befragungen und Überprüfungen auch im sozialen Umfeld des Opfers durch. Außerdem werden alle Personen überprüft, die sich vor und zur Auffindezeit des toten Mädchens in dem Gebäude aufgehalten haben. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass sich jemand unberechtigt von außen Zutritt zur Einrichtung verschafft hat.

Das Mädchen hatte in einer Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel gelebt. Dort hatten Angestellte die Zehnjährige am Dienstagmorgen leblos aufgefunden. Ein Notarztteam konnte nur noch den Tod feststellen. Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt, sagte Staatsanwalt Goers weiter.

"Niemand kann diese unfassbare Tragödie in Worte fassen"

Neben Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sich auch Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf zutiefst betroffen über den Tod eines Mädchens gezeigt. "Niemand kann diese unfassbare Tragödie in Worte fassen und begreifen. Ich bin erschüttert. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen - ich bin in Gedanken bei Ihnen", sagte die CSU-Politikerin. Am Donnerstagnachmittag traf sie in Wunsiedel ein. Für etwa eine Stunde zog sie sich in die Einrichtung zurück, begleitet von Landrat, Bürgermeister, örtlichem Landtagsabgeordneten. Danach legte sie einen Blumenstrauß ab - und lobte das Haus für die Begleitung der anderen Kinder. Der Träger habe sofort reagiert und das Personal verstärkt, sagte sie am Donnerstag in Wunsiedel. Es werde "Hand in Hand" zum Wohl der Kinder gearbeitet.

Der Träger des oberfränkischen Kinderheims, in dem das Mädchen gefunden wurde, will mit Hilfe eines Krisenstabs das Geschehen aufarbeiten. Die jungen Bewohner aus der Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel brauchten in dieser Situation vertraute Menschen, die sich weiterhin um sie kümmerten, teilte die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg mit. "Sie brauchen das Angebot, alle Fragen stellen zu können, die sie haben, und sie brauchen kind- und altersgerechte Antworten."