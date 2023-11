Von Maximilian Gerl, Felix Hamann und Lina Krauß

Wer eine halbe Bier im Landkreis Wunsiedel trinken will, sollte gut 3,30 Euro im Geldbeutel haben. In Tegernsee im Landkreis Miesbach müssen Durstige dagegen rund einen Euro mehr hinblättern. Ähnlich sieht es bei den Preisen für eine Eintrittskarte im Freibad aus: Im Landkreis Wunsiedel zahlen Besucherinnen und Besucher durchschnittlich rund 3,00 Euro, im Landkreis Miesbach doppelt so viel. Und um in Rathausnähe eine Kugel Eis zu erstehen, wird laut Google in Tegernsee ein Zwickel benötigt. In Wunsiedel reichen angeblich schon 1,40 Euro.