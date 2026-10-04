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Tiktok-Star und Female FounderDie Start-up-Gründerin, die mit künstlicher Haut Tierversuche abschaffen will

Lesezeit: 4 Min.

Amelie Reigl mit einem Kunststoffmodell der Haut.
Amelie Reigl mit einem Kunststoffmodell der Haut.
Luisa Brünger

Sie ist promovierte Biologin, Science-Influencerin und Gründerin: Wie Amelie Reigl Tiktok und Wissenschaft zusammenbringt, warum sie in einer alten Grundschule statt in München startet und was die „Drei-Sekunden-Regel“ damit zu tun hat.

Von Luisa Brünger, Riedenheim

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Als Kind wurde sie immer „der Fisch“ genannt, erzählt Amelie Reigl. Weil sie so stumm war. Heute ist die 32-Jährige CEO ihres selbst gegründeten Start-ups TigerShark Science, in dem sie und ihr Team menschliche Haut züchten. Zudem ist Reigl Influencerin und promovierte Biologin – dafür konnte sie nicht stumm sein. Sie musste mutig werden.

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