Sie ist promovierte Biologin, Science-Influencerin und Gründerin: Wie Amelie Reigl Tiktok und Wissenschaft zusammenbringt, warum sie in einer alten Grundschule statt in München startet und was die „Drei-Sekunden-Regel“ damit zu tun hat.

Als Kind wurde sie immer „der Fisch“ genannt, erzählt Amelie Reigl. Weil sie so stumm war. Heute ist die 32-Jährige CEO ihres selbst gegründeten Start-ups TigerShark Science, in dem sie und ihr Team menschliche Haut züchten. Zudem ist Reigl Influencerin und promovierte Biologin – dafür konnte sie nicht stumm sein. Sie musste mutig werden.