Es wurde nicht viel gestohlen, nur ein bisschen Bargeld, aber die Täter haben etwas zurückgelassen: erhebliche Verwüstungen. Und in der Folge: Panik bei der Dame des Hauses. Martin Ache kann sich genau an den Fall erinnern. Auch vor dem Schlafzimmer machten die Einbrecher nicht Halt, sie suchten wohl einen Tresor oder Schmuckkasten, rissen Schubladen heraus, wühlten sich durch Kleider und Unterwäsche. "Die Frau war nervlich völlig am Ende, wollte nichts mehr anziehen", erzählt Ache. Der Bankmanager im Ruhestand leitet in Markt Schwaben die Außenstelle Ebersberg des Weißen Rings, der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, und betreute das Ehepaar, bei dem die Täter wüteten. In diesem Fall wurde schnell klar: Ohne Hilfe geht es nicht, professionelle Therapie ist vonnöten. Bei der Vermittlung war er behilflich.

Man denkt bei Opferberatung tendenziell an Gewalttaten, an Überfälle, Schlägereien, Vergewaltigungen. Das Leid von Einbruchsopfern kann aber auch einschneidend im Leben sein. "Es ist ja nicht der materielle Schaden", sagt Ache. Heißt: Ein Goldring oder ein Notebook sind eben weg und im Zweifel sind diese Dinge auch verzichtbar. Nein, betont Ache, es sei vielmehr die emotionale Ebene - "das ungute Gefühl, dass im persönlichen Hoheitsgebiet wildfremde Leute waren". Nicht umsonst heiße es gerne: "My home is my castle", das Heim als Burg, als Sicherheitszone. "Und dieses Gefühl wird einem bei einem Einbruch genommen."

Zur Winterzeit rücken Einbrüche wieder stark ins öffentliche Bewusstsein, Meldungen von lokalen Polizeidienststellen sind voll davon, mitunter von regelrechten Raubzügen. Neulich in der Oberpfalz, mit Schwerpunkt im Landkreis Neumarkt, kam es zu einer Serie; binnen zwei Tagen wurde entlang der A3 in 19 Wohnungen eingebrochen, die Polizei vermutet "Profis": mobile Banden. Das macht vielen Bürgern Angst. Dabei ist der Trend allgemein erfreulich. Seit 2015 registriert man in Bayern sinkende Zahlen. 2018 weist die Statistik 5240 Delikte auf, minus 13 Prozent im Vergleich Jahr davor; 2015 und 2016 waren es etwa 7500. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung erwartet das Innenministerium für das Jahr 2019 wieder einen Rückgang, laut ersten Schätzungen ein Minus erneut im zweistelligen Prozentbereich. Die Zahlen werden mit der polizeilichen Kriminalstatistik offiziell bekanntgegeben, voraussichtlich im Frühjahr.

Höhepunkt der Einbruchszahlen war 2014 mit mehr als 8200 Taten. Bis zu dem Jahr war der Wert nach oben geschossen, daher liegt das Niveau jetzt noch immer etwas höher als vor zehn Jahren. Die Gesamtentwicklung lässt sich durchaus auf die Freizügigkeit in der EU zurückführen. Einbrüche nur den berüchtigten "osteuropäischen Banden" zuzuschreiben, wäre aber zu einfach. In den Reihen der Täter ist etwa auch klassische Beschaffungskriminalität zu finden. Die Hälfte der ermittelten Täter hat keinen deutschen Pass. Jedoch macht die geringe Aufklärungsquote - zuletzt lag sie bei 20 Prozent - diese Angabe schwammig. Reisenden Tätern, wenn sie nicht auf frischer Tat, der Flucht oder bei Hehlerei ertappt werden, ist meistens kaum beizukommen. Generell dürfte es dauern, bis die "Trend-Umkehr", wie sie das Ministerium meldet, in den Köpfen ankommt.

Die Betroffenen reagieren höchst unterschiedlich, weiß Ehrenamtler Ache. Sein Verein wird tätig, wenn er gefragt ist. Einige Fälle im Jahr betreut er meist in den Gemeinden im Münchner Speckgürtel. Eine "gute" Gegend für Täter, Wohlstand und viele Einfamilienhäuser, mitunter recht dörfliche Strukturen, Häuser am Waldrand und dazu eine passende Verkehrsanbindung für Fluchtwege. Nach groben Schätzungen dürfte es der Weiße Ring bayernweit jährlich mit einer dreistelligen Zahl solcher Opfer zu tun haben. Mit der Polizei gibt es ein inoffizielles Übereinkommen. Merken Beamte am Tatort, dass Bewohner die Sache nicht verkraften, geben sie den Tipp zur Hilfe; hinzu kommt Öffentlichkeitsarbeit, um das Angebot publik zu machen. Es gebe eine Hemmschwelle, sagt Ache - weil eben viele nur an Gewalttaten denken beim Weißen Ring.

Martin Ache setzt sich im Landkreis Ebersberg für Kriminalitätsopfer ein.

In der Beratung kommt dann oft eine weitere Hürde auf - das Eingeständnis, dass manche professionelle Hilfe brauchen. "Psychologe? Ich bin doch nicht deppert", das sei eine klassische Reaktion. Manchmal gebe es aber Belastungen - ein Trauma, Schlafstörungen, Ängste, zumindest Beklemmung -, daran müsse man arbeiten. Ache und Kollegen haben eine Liste mit regionalen Ansprechpartnern, können einen Beratungsscheck für die erste Sitzung ausstellen. Die Frau mit dem Wäsche-Trauma konnte in der Therapie Ängste eindämmen. Andere Opfer, heißt es beim Bundesverein Weißer Ring, halten es daheim nicht mehr aus und ziehen um; gut jeder Fünfte leide unter psychosomatischen Folgebelastungen. "Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, sind eine erste Anlaufstelle", sagt Ache. Dazu gehöre auch, älteren Menschen bei der Korrespondenz mit der Versicherung beizustehen. Er rät außerdem zur Prävention: bereits kleinere Maßnahmen am Haus hätten Wirkung, das Wissen um verriegelte Fenster lindern die Furcht, Opfer zu werden. Laut Polizei halten sich Einbrecher nur kurz an einem Objekt auf; ist kein leichter Einstieg möglich, suchen sie in der Regel das Weite. Jeder zweite Einbruch ist laut Statistik nur ein Versuch.

Die Prävention ist - neben Ermittlungsdruck zum Beispiel durch Schleierfahndung - laut Innenministerium ein Hauptgrund für den Rückgang der Fallzahlen. Aber von bloßer Statistik ist natürlich keinem Opfer geholfen.