Sie sprang über Elektrozäune und überlistete Herdenschutzhunde, nun ist die auffällige Wölfin in der Rhön wohl tot. Die Abschussgenehmigung der Behörden hat Naturschützer überrumpelt – und doch gibt es Verständnis.

Von Christian Sebald

Es war am 21. Juli 1882, als eine Schar Jäger aus der nördlichen Oberpfalz und Oberfranken im Fichtelgebirge eine Treibjagd auf Rotwild veranstaltete. Kurz nachdem sie einen kapitalen Hirsch zur Strecke gebracht hatten, kam einem von ihnen – dem Gasthausbesitzer Martin Wiesend aus Kulmain – unversehens ein Wolf vor das Gewehr. So kann man es in einschlägigen Berichten nachlesen. Wiesend drückte zweimal ab, der Wolf war tot.