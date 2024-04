Von Maximilian Gerl und Andreas Glas

Am Tag danach macht der Wissenschaftsminister keinen Hehl daraus, dass er die Position des Wirtschaftsministers nicht nachvollziehen kann. "Es geht nicht um ein Unternehmen oder eine Risikoabwägung im Einzelfall, sondern um eine Grundsatzfrage", sagt Markus Blume (CSU) der SZ. Doch genau in dieser konnte man sich offenbar in der Koalition nicht einigen: Denn statt die Ansiedlung eines Flugtaxi-Start-ups in Bayern zu unterstützen, legte Hubert Aiwanger (FW) sein Veto ein. Ein Fehler, findet Blume: "Wir hätten die Chance, einen weltführenden Cluster für die Luft- und Raumfahrt auf- und weiter auszubauen". Und: "Wir müssen es schaffen, aus Talenten und Technologien in unserem Land auch wieder neue Industrien werden zu lassen."