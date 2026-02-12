In der AfD sind einige Parteigenossen gerade recht sauertöpfisch. Der Grund dafür sind zwei bayerische Gemeinden, die doch ernsthaft die Chuzpe besitzen, Widerstand gegen Auftritte des als rechtsextrem eingestuften AfD-Politikers Björn Höcke zu leisten. Im fränkischen Seybothenreuth hat man eine Rede Höckes auf einer AfD-Veranstaltung per Eilverfahren verhindert. Das Verwaltungsgericht in Bayreuth hat entschieden, dass die AfD die Parteiveranstaltung in der Mehrzweckhalle nur ohne den geplanten Gastredner durchführen darf. Auch die Stadt Lindenberg im Allgäu, in der Höcke am Sonntag sprechen soll, macht es so.