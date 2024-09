Von Christian Sebald

Was die Niederschläge anbelangt, ist Bayern ein zweigeteiltes Land. Die Berge und das Voralpenland sind mit Regen gesegnet. Die Oberpfalz und Franken dagegen sind eher trocken, in einigen Regionen dort ist es sogar richtig trocken. Der Grund ist der sogenannte Alpenstau. „Das heißt, dass sich bei Winden aus Nordwest oder Nordost die Niederschläge der Tiefdruckgebiete an den Alpen stauen und in der Folge herabregnen“, sagt Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst in München.