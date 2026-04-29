Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU ) warnt angesichts anhaltender Trockenheit vor hoher Waldbrandgefahr in Bayern . „Jede Unachtsamkeit, jede achtlos weggeworfene Zigarette und jeder kleine Funke können aktuell einen folgenschweren Waldbrand auslösen“, sagte sie.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gilt in weiten Teilen Bayerns bereits die zweithöchste Warnstufe vier von fünf. Für einzelne Regionen wird am Donnerstag sogar die höchste Gefahrenstufe erreicht, wie Kanibers Ministerium mitteilte. Kaniber rief zur Vorsicht auf und dazu, das seit dem 1. März im Wald geltende Rauchverbot unbedingt einzuhalten.

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Besonders hoch sei die Waldbrandgefahr derzeit „in lichten Kiefern- und Fichtenwäldern, an sonnigen Südhängen sowie in stark frequentierten Ausflugsgebieten“. Auch heiße Katalysatoren von Fahrzeugen könnten zum Risiko werden. „Schon aus eigenem Interesse sollte man sein Auto oder Motorrad daher keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund abstellen“, teilte das Ministerium mit. Die Lage werde sich erst dann entspannen, wenn es wieder regne.

Regnen wird es erst mal nicht

Das wird auch noch dauern. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den nächsten Tagen durchgehend Sonnenschein: am Mittwoch zunächst noch recht windig und frischer, am Donnerstag frühlingshaft mild mit 16 bis 20 Grad in der Nordhälfte Bayerns. In der Südhälfte des Freistaats wird es am Donnerstag laut DWD zwar ebenso sonnig, aber weiterhin kühler und windiger sein – mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.

Doch der Freitag, 1. Mai, soll dann bayernweit beste Bedingungen sowohl für Wanderer, Spaziergänger und Biergartenbesucher als auch für die Teilnehmer der Gewerkschaftskundgebungen bringen: einen wolkenlosen Himmel und hohe Temperaturen bis zu 25 Grad in Franken und bis zu 22 Grad im Süden. Die Nächte allerdings bleiben weiterhin kühl bis kalt, und sogar Bodenfrost ist weiterhin möglich.