Nach der sommerlichen Hitze noch in der vergangenen Woche wird es nun ungemütlich in Bayern . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der zweiten Wochenhälfte mit Regen und Temperaturen im teils einstelligen Bereich. Die Schneefallgrenze sinkt demnach auf bis zu tausend Metern Höhe. In den Bergen wird mit örtlich ergiebigen Schneefällen gerechnet. In der Nacht zum Freitag dürften nördlich der Donau Temperaturen von mancherorts nur noch zwei oder drei Grad herrschen.

In der Nacht zum Donnerstag sollte die Schneefallgrenze auf 1500 Meter sinken, prognostizierte der DWD. Im Berchtesgadener Land und im Chiemgau beispielsweise könnten in diesen Höhenlagen 20 Zentimeter Schnee zusammenkommen. Am Freitag und in der Nacht zum Samstag dürfte die Schneefallgrenze teils auf bis etwa 1000 Meter sinken. In Staulagen im Berchtesgadener Land könnte auf 2000 Höhenmetern deutlich mehr als ein Meter Schnee fallen, in Lagen zwischen 1000 und 1200 Höhenmetern könnten es 80 bis 120 Zentimeter sein. Für den Bayerischen Wald rechnete der Fachmann vorerst eher mit Schneeregen als mit Schnee.

Auch das Wochenende soll nass und kühl werden. Vielerorts dürfte es Dauerregen geben. Am Landesamt für Umwelt (LfU), wo der Hochwasser-Nachrichtendienst (HND) angesiedelt ist, geht man deshalb davon, dass am Wochenende auch das Hochwasserrisiko ansteigen wird, wie ein Sprecher sagt.

Auf Wetterdiensten im Internet kursieren derweil auch extreme Szenarien, wonach es am Wochenende zu einer Hochwasserkatastrophe kommen könnte, wie sie noch nie dagewesen sei in Süddeutschland. Zwar ist immer wieder die Rede davon, dass die Modelle noch sehr unsicher seien und es zu früh sei für eine Aussage, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einträfen.

Aber der Meteorologe Alban Burster zum Beispiel berichtet auf wetter.com von einem amerikanischen Wettermodell vom Wochenende, nach dem in Südostdeutschland von Donnerstag bis zum Montag zwischen 200 und 450 Liter Regen je Quadratmeter fallen könnten. „Das würde ein Hochwasser auslösen, das Deutschland noch nie hatte“, sagt Burster. „Denn der Regen würde in der Fläche in solchen Mengen daherkommen, da würde wirklich alles absaufen.“ Natürlich hat man da sofort Bilder vom zurückliegenden Juni-Hochwasser vor Augen.

Die Modelle, auf die sich die Aussagen im Internet beziehen, nennt DWD-Wetterberater Dominik Smieskol„Außenseiter-Modelle mit Worst-Case-Szenarien“. Zugleich verweist er darauf, dass am anderen Ende des Spektrums für die gleiche Region Modelle stünden, in denen bei einer Regenmenge von 50 Litern auf den Quadratmeter Schluss sei.

Zumindest vorerst. Denn je näher das Wochenende rückt, desto näher rücken die Modelle zusammen und desto wahrscheinlicher wird, dass sie eintreffen. Nach Smieskols Erfahrung dürfte es am Donnerstag so weit sein, dass man die bevorstehenden Regenmengen für eine vergleichsweise konkrete und zuverlässige Einschätzung bestimmen können wird. „Da sind wir dann zwei Tage vor dem Wochenende“, sagt Smieskol. „Das ist ausreichend Zeit, um zu sehen, was da realistisch auf uns zukommt.“

Am LfU, das bei seinen Hochwasserwarnungen eng mit dem DWD kooperiert, gibt man sich ebenfalls zurückhaltend. Das Einzige, wovon man dort sicher ausgeht, dass unter anderem in der Region Berchtesgadener Land die Niederschläge in den kommenden Tagen höher ausfallen als zuletzt. Zum Wochenende steige damit die Hochwassergefahr. Ansonsten teilt man dort die Einschätzung des DWD. „Aktuell sind die Vorhersagen noch zu unsicher, als dass daraus konkrete Prognosen abgeleitet werden können“, sagt ein LfU-Sprecher. „Sobald konkretere Informationen vorliegen, wird der Hochwassernachrichtendienst entsprechend informieren.“ Auch am Umweltministerium herrscht gewohnte Routine. „Die Experten des Hochwassernachrichtendiensts beobachten die Situation fortlaufend“, sagt ein Sprecher von Umweltminister Thorsten Glauber (FW), der in der Staatsregierung für den Hochwasserschutz verantwortlich ist.

Auch das Innenministerium teilte am Dienstag auf SZ-Anfrage mit, man habe „derzeit noch keine genaueren Kenntnisse zur kommenden Wetterlage“ – eine seriöse Prognose über die genaue Verteilung der Niederschläge sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Das Bayerische Melde- und Lagezentrum für den Bevölkerungsschutz (BayMLZ) werde an diesem Mittwoch in einer Videokonferenz mit dem DWD besprechen, „mit welchen Wahrscheinlichkeiten der Freistaat Bayern betroffen sein wird“. Danach werde „das BayMLZ – falls notwendig – die betroffenen Kreisverwaltungsbehörden informieren“, teilte eine Sprecherin des Hauses von Minister Joachim Herrmann (CSU) weiter mit. Konkrete Vorbereitungen, wie das Befüllen von Sandsäcken oder das Aufstellen von mobilen Deichanlagen, würden vor Ort in eigener Zuständigkeit getroffen.

Das Melde- und Lagezentrum im Innenministerium wurde im Frühjahr 2023 als Teil eines Katastrophenschutz-Konzepts des Freistaats eingerichtet. Es soll Informationsflüsse und Abläufe straffen, um im Katastrophenfall – wie Hochwasser, Waldbrände oder technische Unglücke – noch schneller reagieren zu können. Es ist Ansprechpartner für Blaulichtorganisationen, nachgeordnete Behörden, gegebenenfalls die Bundeswehr sowie überregionale Krisengremien.