Wegen starker Regenfälle kann es zum Wochenstart in manchen Gebieten Bayerns zu Hochwasser und Überschwemmungen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärte am Montag, es könne in ganz Bayern unwetterartigen Dauerregen geben. Besonders in Alpennähe könnten Seen und Flüsse über die Ufer treten.

Denn zum Regen kommt auch noch das Tauwetter dazu bei Temperaturen von bis zu 13 Grad. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern rechnet mit Überschwemmungen vor allem im Allgäu und diversen Donauzuflüssen, wie er am Montagmorgen mitteilte. Am Oberlauf der Iller wird voraussichtlich bis zum Mittag Meldestufe zwei erreicht - das steht für überflutete Wiesen und Felder und leichte Verkehrsbehinderungen. Später dürfte der Pegel dann die Meldestufe drei überschreiten. Das könnte überschwemmte Keller und Beeinträchtigungen im Verkehr zur Folge haben. Auch die höchste Meldestufe vier ist nicht ausgeschlossen. Um eine Hochwasserschutzwand zu errichten, wurde die Bahnstrecke zwischen Immenstadt und Kempten vorübergehend gesperrt. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen.

Zu den Regenfällen im Süden von heute (Sonntag, 02.02.2020) bis Dienstag (04.02.2020) hier die Grafik. /V pic.twitter.com/KAqPvJT6Z5 — DWD (@DWD_presse) February 2, 2020

Mit etwas Verzögerung dürften die Wassermassen dann die Donau erreichen. Der Pegel in Kelheim werde vermutlich im Laufe des Dienstags die Meldestufe drei überschreiten; mit dem Erreichen der Meldestufe vier sei am Mittwoch zu rechnen, teilte der Hochwassernachrichtendienst mit.

Auch in den kommenden Tagen soll es zu starken Schauern kommen - gebietsweise fällt Schnee. In Südbayern erwarten die Meteorologen verbreitet Dauerregen, zum Teil Unwetter, in den Alpen starkes Tauwetter. Auch in der Nacht zum Dienstag fällt kräftiger Niederschlag, ab Mitternacht geht er von Norden her in höheren Lagen zunehmend in Schnee über.

Dann werden im Süden Bayerns auch schwere Sturm- und Orkanböen erwartet. Betroffen seien in der Nacht zum Dienstag vor allem die Regierungsbezirke Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In exponierten Lagen und in den Bergen müsse mit Orkanböen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Später könne diese Windstärke auch im Tiefland auftreten. Die Warnung des DWD gilt bis Dienstagvormittag um neun Uhr.

Regen und Schnee erhöhen die Lawinengefahr in den Alpen

Zugleich warnen die Behörden vor einer erheblichen Lawinengefahr in den bayerischen Alpen. Bereits ein einzelner Skifahrer könnte in den Hochlagen Schneebrettlawinen auslösen, wie die Lawinenwarnzentrale am Montag mitteilte. Grund seien Ansammlungen frischen Triebschnees, deren Massen bereits bei einer geringen Zusatzbelastung abgleiten können. Die Gefahr sei auch an Steilhängen groß - dort sei mit Lawinen zu rechnen, die sich selbst auslösen.

Der Lawinenwarndienst rief daher in mehreren bayerischen Gebieten die Warnstufe drei aus. Betroffen sind die Allgäuer, Ammergauer, Werdenfelser, Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sowie die bayerischen Voralpen. Durch den anhaltenden Regen droht sich die Lawinengefahr zu erhöhen. Dringt das Wasser bis auf den Boden durch, können Schneedecken auf dem glatten Untergrund leicht abgleiten. Wenn die am Dienstag Neuschnee bringt, führt das wiederum zu frischem Triebschnee und damit anhaltender Lawinengefahr.