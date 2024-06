Von Maximilian Gerl, Nina von Hardenberg, Christian Sebald

In den Hochwassergebieten in Schwaben und an der Donau laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren, da droht am Wochenende neues Ungemach. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bis in den Montag hinein wieder starke Gewitter und massive Regenfälle vorher. Und zwar vor allem südlich der Donau. Damit trifft das schlechte Wetter ausgerechnet die Regionen in Bayern, in denen sehr viele Menschen mit den Folgen der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Wochenende kämpfen.