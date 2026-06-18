Der bayerische Sommer 2025 ist einer der zehn wärmsten seit Beginn der Messungen gewesen – und auch heuer geht es mit der Hitze weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet schon am Donnerstag Temperaturen stellenweise bis 34 Grad. Am Freitag könnte es sogar noch heißer werden mit Werten bis 37 Grad. Im unterfränkischen Kitzingen wird es oft besonders heiß, aber auch andere Regionen im Freistaat sind Hitze-Hotspots.

Kitzingen, eine Kleinstadt mainaufwärts knapp 20 Kilometer östlich von Würzburg gelegen, war im vergangenen Jahr am 2. Juli mit 39,1 Grad nach Angaben des DWD der heißeste Ort in Bayern. Schon früher stach Kitzingen hervor: Am 5. Juli 2015 registrierte die dortige DWD-Messstation 40,3 Grad – damals bundesweiter Rekord seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881.

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„Aufgrund der dichten Bebauung in Kitzingen, gerade in der Altstadt, wirkt die lokale Hitzebelastung noch größer“, heißt es bei der Stadt. Viele versiegelte Flächen, wenig Grün und dunkler Asphalt führten zu Wärmeinseln. Dadurch sei es in der Stadt deutlich wärmer als im Umland.

Dass es vor allem in Unterfranken oft sehr heiß ist, liegt Meteorologen zufolge unter anderem an der Höhe. Der Regierungsbezirk ist die niedrigste Region Bayerns, Kitzingen liegt etwa 200 Meter über dem Meeresspiegel. Zudem ist es dort deutlich trockener als im Süden. „Wenn dann sommerlich warme Wetterlagen da sind, dann erhitzt sich die Luft natürlich schneller als im Maintal“, erklärt Lothar Bock von der Abteilung Klimatologie des DWD in München. Dort im Maintal sammle sich nachts kalte Luft. Dazu komme: Durch den sehr trockenen Boden „kann kaum etwas verdunsten und dann fehlt diese Verdunstungsabkühlung“. Dadurch werde es noch wärmer.

Zwischen Bergen eingekesselt

Auch die geografische Lage sei entscheidend. Kitzingen liege zwischen den Gebirgszügen Spessart im Westen und dem Steigerwald im Osten in einem Kessel. An der windabgewandten Seite des Spessarts gebe es weniger Niederschlag – und das treffe den Untermain, erklärt DWD-Experte Bock. Am häufigsten regnet es in Unterfranken in den Mittelgebirgslagen von Spessart und Rhön, in den Weinanbaugebieten am seltensten, wie Wissenschaftler der Universität Würzburg in ihrem „Klimabericht für Unterfranken“ schreiben.

Hinzu kommen häufige Westwindlagen. Auch in Kitzingen kommt kühlende Frischluft vor allem aus Westen. Doch die Bebauung dort ist ein Hindernis für die Luftzufuhr – die Frischluftschneise ist schlicht zugebaut.

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Doch nicht nur die Unterfranken sind hitzegeplagt. Rund um Regensburg und direkt am Bodensee sei es auch oft sehr warm, erklärt Bock. „Die warme Luft kommt meistens aus Südwesten. Das erwischt natürlich dann erstmal den Bodenseeraum, deswegen ist es da besonders warm.“ Der Bodensee befinde sich in einer sogenannten Beckenlage, umringt von Höhenlagen wie dem Allgäu. Das begünstige höhere Temperaturen. Regensburg wiederum sei eine relativ trockene Region. Das Umland mit der Fränkischen Alb, aber auch dem Bayerischen Wald, bilde eine Regengrenze.

„Gegen den meteorologisch-klimatologischen Umstand können wir unmittelbar wenig machen“, sagt Klimafachmann Bock. „Bäume helfen immer, natürliche Beschattung ist ein wichtiger Faktor.“ Zu Hause schützten Außenjalousien besser vor Hitze als Innenjalousien.

Nach Angaben des Bunds Naturschutz in Bayern wirken Straßenbäume und Parks wie natürliche Klimaanlagen: Sie spenden Schatten und senken durch Verdunstung die Umgebungstemperatur. Doch in Bayerns Städten gingen weiterhin viele Bäume verloren. Zwischen 2012 und 2022 seien in den größten Städten bis zu 300 000 Bäume verschwunden, rund 250 000 seien im selben Zeitraum nachgepflanzt worden.

Ausschlaggebend ist für die aktuelle Hitzwelle laut Wetterdienst das Hochdruckgebiet Gorgias, das über Mittel- und Osteuropa liegt. Es lässt den Angaben zufolge von Südwesten heiße Subtropikluft nach Bayern fließen. Am heißesten dürfte es den Vorhersagen der Meteorologen zufolge am Untermain und entlang der Donau werden. Die erwartete Hitze könnte aber bereits am Freitag auch sommerliche Gewitter am Nachmittag und Abend mit sich bringen, etwa am Alpenrand. Es bleibt heiß bei Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad.

Die Stadt Aschaffenburg hat daraus ihre Konsequenzen gezogen: Der Festzug zum Aschaffenburger Volksfest am Samstag soll wegen der Hitzewelle ohne Pferdekutschen stattfinden. „Die Stadtspitze sowie die Stadträte und -rätinnen werden zu Fuß laufen“, teilte die Stadt mit. Ziel sei der Schutz der Tiere. In den vergangenen Jahren waren bei dem Festzug verschiedener Vereine und Musikgruppen Pferdekutschen für die Stadträte und die Verwaltung eingesetzt worden.

„Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festzugs wird an der Stadthalle in der Luitpoldstraße eine Wasserstation eingerichtet.“ Das Volksfest in Aschaffenburg mit zahlreichen Fahrgeschäften beginnt an diesem Freitag und dauert bis zum 29. Juni.