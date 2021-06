Von Christian Sebald und Lea Weinmann

Das Wetter ist das liebste Gesprächsthema vieler Menschen. Dem einen kann es gar nicht sonnig genug sein, den anderen nervt die Hitze. Wieder andere reagieren schon beim leisesten Donnergrollen ängstlich. Und wenn es tatsächlich mal eine Woche lang durchregnet, steigt der Frust enorm - vor allem wenn auch am Wochenende keine Besserung in Sicht ist. Dieses Jahr - so stellt sich das zumindest gefühlt dar - ist das Wetter recht durchwachsen, es ist viel zu regnerisch, der Frühling war zu kalt und der Sommer lässt sich auch noch nicht richtig an. Ein Blick von sechs Experten auf das aktuelle Wetter.