Weiterhin viel Sonne wird im Freistaat erwartet, die Nächte können aber dennoch kalt werden. Am Dienstag liegen die Höchstwerte in Bayern um die 20 Grad, am wärmsten wird es mit 23 Grad laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an Main und Donau.

In der Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 1 Grad. Gebietsweise sei Frost in Bodennähe möglich. Am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad.

Der DWD-Waldbrandgefahrenindex zeigt für die kommenden Tage im Norden Bayerns die mittlere Stufe an. Der Index für die Gefährdung durch Waldbrand hat eine Skala mit fünf Stufen.

Das trockene Wetter wird den Angaben zufolge zunächst am Donnerstag durch geringen Regen am Alpenrand unterbrochen, am Freitag kann es im Osten Bayerns nass werden. Es wird zudem wieder kühler, die Höchsttemperaturen zum Start in das Wochenende liegen demnach zwischen 13 Grad im Hofer Land und 20 Grad im westlichen Unterfranken.