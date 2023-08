Das Wetter in Bayern war das ganze Wochenende von ergiebigem Regen geprägt. Vor allem in den südlichsten Gebieten. Am Sonntag kamen noch stürmische Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde dazu, auf den Alpengipfeln sogar Böen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde.

Und auch der Montag verspricht, herbstlich bis winterlich zu werden. In den höchsten Lagen der bayerischen Alpen ist Neuschnee bis zu 30 Zentimetern möglich. In den tieferen Lagen sind wieder schauerartige und teils gewittrige Regenfälle zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad.

Unfälle auf regennassen Straßen

Bei Regen und auf nassen Fahrbahnen haben sich am Wochenende außerdem mehrere Unfälle ereignet. Meist gingen sie glimpflich und ohne Verletzte aus. Gleich zweimal krachte es bei und in Freising. Zunächst sei ein 38-Jähriger mit seinem Wagen auf der Autobahn 94 wegen des Regens ins Schleudern geraten, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Wagen prallte am Samstag zweimal gegen die Leitplanke. Nur wenige Stunden später kam ein 21-Jähriger im Ort nach Angaben der Polizei auf regennasser Fahrbahn und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen von der Straße ab. Sein Auto brach aus und fuhr ein Verkehrszeichen um. Verletzt wurde niemand.

Auf der knapp 130 Kilometer entfernten Autobahn 8 bei Günzburg rutschte ein 52-Jähriger bereits am Freitagabend mit seinem Wagen von der nassen Fahrbahn in eine Böschung. Das Auto überschlug sich mehrfach, wobei der Mann leichte Verletzungen erlitt, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Im Norden Bayerns geriet der Wagen eines 40-Jährigen auf der regennassen A70 bei Gundelsheim (Landkreis Bamberg) ins Schleudern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen drehte sich und prallte am Freitag in die Außenschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch auf der A73 bei Ebensfeld (Kreis Lichtenfels) kam ein 32-jähriger Autofahrer bei Aquaplaning am Freitag ins Rutschen, wie es weiter hieß. Auch er blieb den Angaben nach unverletzt.

Getreideernte leidet unter vielem Regen

Nicht nur Autofahrern und sich eigentlich in den Sommerferien befindlichen Kindern setzt das Wetter zu, auch Landwirte hadern teilweise mit dem vielen Regen. Erfreulich ist der Regen zwar für Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben oder auch für das Grünland, wie es beim Bayerischen Bauernverband heißt. Mais und Kartoffeln werden später geerntet und profitieren deshalb von der Feuchtigkeit.

Es leidet dafür aber die Qualität des Getreides, wenn es erntereif auf dem Feld steht, der Mähdrescher aber nicht anrücken kann. Habe das Getreide keine Backqualität mehr und könne es nur noch als Futtergetreide vermarktet werden, so führe das zu großen Einbußen für die Landwirte, so der Verband. Auswirkungen auf die Verbraucher und damit auf die Versorgung mit Mehl und Backwaren werde das jedoch nicht haben.