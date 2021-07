Überflutete Straßen, Erdrutsche und evakuierte Häuser - nach starkem Regen hat der Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern den Katastrophenfall ausgerufen. Die Feuerwehr ist seit Samstagabend im Dauereinsatz. Die Lage sei dramatisch, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein. Mindestens ein Mensch starb durch die Wassermassen, teilte das Landratsamt Berchtesgadener Land mit, bei einer weiteren Person sei noch unklar, ob deren Tod in Zusammenhang mit dem Hochwasser stehe. Um 9 Uhr will der Landkreis über die aktuelle Lage informieren.

Betroffen von dem Starkregen waren vor allem die Orte Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau im äußersten Südosten Bayerns. Dort schoss das Wasser aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Wegen abrutschender Hänge wurden einzelne Häuser geräumt, 65 Menschen waren laut dem Landratsamt Berchtesgadener Land betroffen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Keller zu verlassen und die Straßen zu meiden, da über diese oft Wassermassen strömten.

Detailansicht öffnen Die Lage in Bischofswiesen: Auch spült es Wasser und Schlamm über Straßen und in Keller hinein. (Foto: dpa)

"Es kommen ständig Notrufe rein", sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim in der Nacht zum Sonntag. Im Landkreis Berchtesgadener Land waren sämtliche Feuerwehren gefordert, 500 Frauen und Männer waren in der Nacht im Einsatz. Bundesstraßen seien überflutet oder wegen Murenabgängen gesperrt worden. Zunächst war auch die Feuerwehr in Reit im Winkl im Nachbarlandkreis Traunstein gefordert. Dort beruhigte sich die Lage aber im Laufe des Abends.

Es gab Berichte von Rekord-Pegelständen an der Ache - bis 22 Uhr lagen sie schon bei etwa 3,75 Metern. Bilder zeigen reißende Fluten in den Straßen und Menschen, die knietief im Wasser stehen. Alle paar Hundert Meter sei die Feuerwehr im Einsatz, berichtete ein Augenzeuge. Traktoren räumten Schutt beiseite. Zum Teil stehe das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch.

Keine Züge, gesperrte Straßen

In der Nacht war die Bahnverbindung zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden unterbrochen, auch am Sonntagmorgen meldet die Deutsche Bahn weitere Beeinträchtigungen durch Unwetterschäden. Viele Straßen im Landkreis Berchtesgadener Land sind durch den Starkregen nicht oder nur eingeschränkt befahrbar. Sperrungen und Umleitungen gibt es etwa auf der B20 und auf der B305. Über Details informiert immer wieder das Landratsamt auf seiner Homepage.

Innenstadt von Hallein überschwemmt

Auch das österreichische Hallein bei Salzburg wurde nach sintflutartigen Regenfällen überschwemmt. Ein Bach war am Abend nach Polizeiangaben zu einem reißenden Strom angeschwollen. Einsatzkräfte bargen mit Booten und Lastwagen Menschen, die in ihren Häusern eingeschlossen waren. Nach Angaben der Feuerwehr lagen am späten Abend keine Meldungen über Vermisste, Verletzte oder gar Tote vor.

Das Wasser floss laut Behörden am späten Abend teilweise wieder ab. Dennoch bleibe die Lage in der 22 000-Einwohner-Stadt angesichts möglicher neuer Regenfälle angespannt.

Pegel steigen in Passau - Autos vorsorglich abgeschleppt

Auch an Donau, Isar, Salzach und Inn drohten den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge Überschwemmungen. In Chamerau in der Oberpfalz ist der Roßbach wegen des Starkregens über die Ufer getreten. Ein Gebäude sei mit Sandsäcken vor den Wassermassen geschützt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Im gesamten Landkreis gab es fünf weitere Einsätze der Feuerwehr aufgrund von vollgelaufenen Kellern oder überschwemmten Straßen.

In Passau steigen die Wasserstände der Flüsse stündlich weiter an. Die Polizei schleppte vorsorglich Autos an Parkplätzen an der Donau ab, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. Anwohner hätten trotz Hochwasserwarnungen versäumt, ihre Fahrzeuge umzuparken. "Wenn wir sie nicht abschleppten, dann schwimmen die Dinger bis Österreich", sagte die Polizeisprecherin. Der Pegel der Donau war nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes im Laufe des Samstags um fast zwei Meter auf 7,80 Meter gestiegen. Der Wasserstand der Inn stieg in den vergangenen zwölf Stunden von 3,30 auf 5,40 Meter.

Und der Regen hört noch nicht auf: Noch bis in die Nacht zum Montag wird es nach Vorhersage des DWD am östlichen Alpenrand fast ohne Unterbrechung schauerartig regnen und gewittern. Der Dienst warnt für die Alpen mit Ausnahme der Allgäuer Alpen vor unwetterartigem Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Punktuell könne es noch mehr regnen. Darüber hinaus könne es Windböen und kleinkörnigen Hagel geben.

Noch bis Sonntagabend rechnet der DWD vor allem nahe der Berchtesgadener Alpen mit Regenmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter. In Staulagen seien bis zu 160 Liter pro Quadratmeter möglich.