Mineralwasserfirmen werden in Zukunft wohl auch in Bayern einen Wassercent bezahlen müssen, ebenso private Verbraucher und womöglich sogar Landwirte.

Der Streit um den Trinkwasserschutz hat den Ministerpräsidenten offenbar so aufgeschreckt, dass er jetzt den Widerstand seiner CSU und der FW gegen die Gebühr gebrochen hat - schließlich ist dieses Jahr Landtagswahl. Doch wer muss den Wassercent am Ende wirklich bezahlen?

Von Christian Sebald

Mit ihren wütenden Protesten gegen die beabsichtigte Lockerung des Trinkwasserschutzes im Landesentwicklungsprogramm haben die Kommunen, aber auch die Opposition Ministerpräsident Markus Söder offenbar ordentlich aufgeschreckt. Nur so lässt sich erklären, dass Söder nicht nur die entsprechenden Anträge seiner schwarz-orangen Regierungskoalition im Landtag abgeräumt hat. Sondern außerdem eins oben draufgesetzt hat. Nach Söders Willen soll es nun auch in Bayern einen Wassercent geben, eine zusätzliche Gebühr also auf den Wasserverbrauch, die Naturschützer und Experten schon lange fordern. "Der Wassercent zeigt wie kostbar unser Wasser ist", sagte Söder vergangene Woche in einem Zeitungsinterview. "Er wird kommen, vor allem zum Schutz unseres Tiefengrundwassers, das eine heilige und eiserne Wasserreserve sein muss."

Söders Ankündigung ist insofern erstaunlich, als CSU und FW den Wassercent bei den Haushaltsberatungen im Landtag eben erst wieder abgelehnt hatten - mit Verweis auf die schwierigen Zeiten für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Aber so ist Söder nun mal. Wenn er spürt, dass eine Debatte riskant werden könnte für ihn und seine CSU, reagiert er immer gleich: Er setzt sich an die Spitze der Bewegung und marschiert vorne weg. So war das 2019 bei dem "Volksbegehren Artenvielfalt - Rettet die Bienen", dem erfolgreichsten Volksbegehren überhaupt in Bayern. Auch da tat Söder letztlich mehr, als die Initiatoren rund um die ÖDP-Politikerin Agnes Becker gefordert hatten - mit seiner Naturwald-Initiative zum Beispiel, die Bayern in puncto Naturschutz in den Wäldern an die Spitze der Bundesländer katapultiert hat. Und so ist das jetzt beim Wassercent. Schließlich ist am 8. Oktober Landtagswahl.

Im Umweltministerium sind sie einigermaßen überrascht von Söders Ankündigung, sie hatten das Thema auf Jahre hinaus abgeschrieben. Dabei sind sich die Fachleute dort einig, dass die Einführung der Gebühr in Bayern überfällig ist. Auch Umweltminister Thorsten Glauber (FW) hat keinen Zweifel daran gelassen, seit er 2018 sein Amt angetreten hat. "Wir müssen mit unserem Wasser noch sensibler umgehen", sagt er. "Der Wassercent war für mich von Anfang an ein zentraler Baustein für die Zukunftsaufgabe der Wasserversorgung in Bayern. Der Wassercent soll eine sichere Wasserversorgung für die Menschen in Bayern unterstützen." Das ist denn auch die zentrale Funktion des Wassercents: "Seine Erhebung geschieht in erster Linie zur Lenkung des vorsorgenden Ressourcenschutzes", heißt es gestelzt in einem einschlägigen Gutachten der Naturschutzorganisation BUND.

Die Gebühr ist keine Erfindung Bayerns

Der Wassercent ist keine neue Erfindung, und schon gar keine Bayerns. 13 von 16 Bundesländern erheben ihn bereits, zum Teil seit vielen Jahren. Und zwar von einem jeden, der Wasser bezieht oder für seine Zwecke entnimmt - also nicht nur von den privaten Verbrauchern, sondern auch von den Bauern, dem Gewerbe und den Industrien aller Art, den Energieunternehmen und dergleichen mehr. Die einschlägigen Verordnungen sind sehr verschieden. Das fängt bei den Gebühren selbst an, die Spanne reicht beim Trinkwasser von 1,5 Cent je Kubikmeter in Sachsen bis zu 31 Cent für die gleiche Menge in Berlin.

Wie hoch der Wassercent in Bayern ausfallen wird, ist offen. Glauber hat in der Vergangenheit stets davon gesprochen, dass private Verbraucher mit einem Aufschlag "in der Höhe von zwei Cappuccino im Jahr rechnen müssen". Das wären fünf oder sechs Euro im Jahr und entspricht ziemlich genau der Summe, die Söder in dem Interview genannt hat. Der Betrag wäre vergleichsweise bescheiden bei einem Kubikmeterpreis von durchschnittlich 3,47 Euro für das Trinkwasser in Bayern und einem Jahresverbrauch von knapp 50 Kubikmeter pro Kopf. Für gewerbliche Bezieher und die Industrie soll es offenbar deutlich teurer werden.

Viel entscheidender als die Höhe der Gebühr ist freilich, ob alle sie bezahlen müssen, nicht nur die Privathaushalte, sondern auch die Landwirte, die Mineralwasserkonzerne, die Autowaschanlagen, die Chemieindustrie und all die anderen gewerblichen Verbraucher. Oder ob es Ausnahmen und Befreiungen geben wird. Auch hier unterscheiden sich die Verordnungen der Länder sehr. In Baden-Württemberg etwa gibt es Sonderregeln für die Landwirtschaft, in Niedersachsen für die Wasserkraft und in Sachsen für den Tagebau, Kiesgruben und den Abbau von Bodenschätzen.

Auch der Umgang mit den Erlösen aus der Gebühr ist sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg fließen sie komplett in die Wasserwirtschaft, in anderen Ländern zumindest zum Teil, und in Hamburg verschwinden sie im Staatshaushalt. Für Bayern steht bisher denn auch nur eines fest: Bis der Wassercent auch hierzulande erhoben wird, dürfte es also noch ein gewaltiges Gezerre der einzelnen Lobbygruppen um die Details geben. Zumal sich auch die Kommunen und die Wasserversorger noch überhaupt nicht einig sind, was sie von der Gebühr erhalten sollen.