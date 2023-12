Von Christian Sebald

Die Bio-Landwirtschaft ist sehr viel nachhaltiger als die konventionelle, dank ihres Verzichts auf Kunstdünger und chemischen Pflanzenschutz arbeiten Biobauern sehr viel verträglicher für die Natur und die Artenvielfalt als ihre konventionellen Kollegen. So lautet das Credo der Biobauern und vieler Verbraucher. Auch beim Neumarkter Lammsbräu sieht man das so. Die Oberpfälzer Brauerei hat als erste in ganz Deutschland in den Achtzigerjahren auf Bio umgestellt und bezieht alle ihre Rohstoffe von Biobauern in Bayern. "Unsere Biobauern leisten Großartiges", sagt Inhaber und Geschäftsführer Johannes Ehrnsperger. "Sie bauen nicht nur beste Bio-Lebensmittel an, sondern schützen auch wirkungsvoll die Lebensgrundlagen der Menschen in der Region."