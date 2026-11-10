Es gibt gerade wieder einiges zu tun für die Retter der Bergwacht: Im Berchtesgadener Land wurden bei einem aufwendigen Einsatz bei Nebel und Schnee drei junge Männer aus Hessen von einem der bekanntesten Gipfel der Region geholt. Die 17, 20 und 22 Jahre alten Bergsteiger hatten die Retter am Sonntag alarmiert, weil der Älteste der Gruppe auf dem Steig der „Steinernen Jäger“ am Hochstaufen körperlich und psychisch erschöpft war. Nur wenige Tage zuvor wird ein 20-Jähriger aus Nürnberg nach einem 14-stündigen Einsatz erschöpft im Hochkönigmassiv geborgen . Auf dem Weg zur Zugspitze geraten dann eine 17-Jährige und ein 21-Jähriger in eine Notlage.

Viele Wanderer unterschätzen die Schwierigkeiten der Wanderrouten und die spezifischen Gefahren in den Bergen. Häufig beachten sie das Wetter nicht und sind unzureichend informiert über die Beschaffenheit der Wege. Es gibt aber ein paar Regeln, die jeder wissen sollte, bevor er sich in die Berge begibt.

Vor der Wanderung: Wer kann überhaupt in die Berge gehen?

„Grundlegend kann jeder und jede in die Berge, der Lust auf das Wandern in dieser Umgebung hat“, sagt Franz Güntner, Pressereferent beim Deutschen Alpenverein (DAV). Wichtig sei jedoch die Balance zwischen den persönlichen körperlichen und mentalen Voraussetzungen und der Bergtour. „Jemand, der keine gute Ausdauer hat, kann natürlich wandern, aber sollte erst mal eine Almwanderung unternehmen, bevor er einen Gipfel besteigt“, sagt Güntner.

Wie findet man die passende Route für sich?

Wer sich in der Region nicht gut auskennt, der sollte sich einen Wanderführer kaufen. Es gibt für nahezu jeden Fall einen spezifischen. Sei es das Wandern mit Kindern, Wandern an heißen Tagen oder auch für schwierige Touren im Karwendel. Tourismusverbände und der Alpenverein seien eine gute Quelle, weil sie für ihre Infomaterialien auf Experten zurückgriffen. Auf der Plattform „Alpenvereinaktiv“ können Touren nach unterschiedlichen Kriterien wie Streckenlänge, Dauer und Schwierigkeit ausgesucht werden.

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Wie schätze ich die Länge der Strecke richtig ein?

Wie weit eine Person am Stück laufen kann und wie viele Pausen sie benötigt, ist sehr individuell. „Natürlich kann ein trainierter Läufer andere Strecken laufen als eine Person, die nur im Urlaub wandern geht“, sagt Güntner. Aber auch trainierte Menschen sollten Wanderungen in den Bergen langsam angehen. Denn es gebe andere Gefahren als im Tal. „Die ausgeschilderten Wege, die Hütten und der Blick ins besiedelte Tal, sind manchmal trügerisch“, sagt Güntner. Sie erwirkten ein vermeintliches Gefühl der Sicherheit.

Jeder sollte daher erst einmal ein Gespür für die Umgebung entwickeln. „Es bringt nichts, sich total zu verausgaben und sich den Rest der Wandertage mit Muskelkater zu quälen“, sagt Güntner. Und: „Wer mit letzter Kraft am Gipfel ankommt, der hat bei der Planung was falsch gemacht.“ Für die Planung der Pausen sollten die Hütten entlang des Wanderwegs vorher bekannt sein.

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Wie schätze ich die Schwierigkeit der Tour richtig ein?

Eigentlich ist es simpel: „Wenn ich ein Anfänger bin, dann suche ich mir einen Anfängerweg“, sagt Güntner. Bei den Wanderwegen wird wie bei den Skipisten zwischen den drei Kategorien blau (einfach), rot (mittelschwer) und schwarz (schwer) unterschieden. Wem die Einschätzung des passenden Schwierigkeitsgrades schwerfalle, der könne den „Bergwandercheck“ des DAV machen. In einer kurzen Abfrage nach den individuellen Erfahrungen und Fähigkeiten wird festgestellt, welcher Schwierigkeitsgrad und welche Wanderdauer sich eignet. Es gibt jedoch keine allgemeingültige Einschätzung der Trittsicherheit und der Schwindelfreiheit. Diese seien Tagesform- und Wetterabhängig.

Was muss ich unbedingt mitnehmen?

„Nicht fehlen dürfen: Erste-Hilfe-Set, Handy, Sonnenschutz, Sonnenbrille mit UV-Schutz, Wechselkleidung, regenfeste Kleidung, Biwaksack, ausreichend Wasser und Essen.“

Welches Schuhwerk ist das richtige?

„Sneaker und Laufschuhe haben nicht das richtige Profil fürs Wandern und gehen nicht.“ Für einfache Wanderungen können es alle Formen von Wanderschuhmodellen sein. Es müssten auch keine teuren sein. Die Hauptsache ist, dass die Sohlen eine gute Profilierung haben. Die Schuhe dürfen an den Füßen nicht drücken oder zu groß sein.

Die Auswahl an Wanderschuhen ist riesig - gute Beratung hilft, das richtige Paar zu finden. Foto: Rolf Poss/imago images

Wie ist das mit dem Wetter?

An besonders heißen Tagen sollten Wanderer möglichst früh starten, zwischen sieben und acht Uhr. Sinnvoll sei es auch, sich für solche Tage nordseitige Touren oder entlang eines Flusses durch eine Klamm zu suchen. Eine südseitige Tour in der Mittagszeit sollte man bei hohen Temperaturen eher nicht machen. „Ich finde es immer wichtig, das unverkrampft zu sehen und die Wanderrouten den Wetterbedingungen anzupassen“, sagt Güntner. Eine Trinkblase anstelle einer Flasche sei auch gut, um sich regelmäßig mit Wasser zu versorgen.

Hingegen zu Hitzewellen seien Gewitter schwerer vorauszusagen. „Sie kommen häufig sehr lokal und sehr schnell.“ Wenn es jedoch bereits am Morgen schwül sei und sich Wolkentürme bildeten, dann könne man von einer hohen Gewitterneigung ausgehen. In diesen Fällen sollten Wanderer noch früher starten. Wenn es eine Gipfeltour ist, sollten sie diese bei einer Hütte beenden. Denn bei Gewitter bestehe an exponierten Stellen eine hohe Blitzgefahr.

Wie informiert man sich über Schneefelder und Steinschlag?

Im Hochsommer gehen die Schneefelder tendenziell zurück. In diesem Jahr habe es aber noch spät geschneit. Am Alpenkamm gebe es daher mehr Schneefelder als in den Jahren zuvor. „Am einfachsten ruft man bei einer Hütte an und erkundigt sich nach der Schneelage“, sagt Güntner. Steinschlag tritt unvorhersehbar auf. Den zurückgehenden Permafrost, durch den dieser häufig ausgelöst werde, gebe es nicht überall. Steinschlag könne aber auch durch Gämse verursacht werden.

Was tun, wenn man vom Weg abgekommen ist?

„Erst mal sollte man stehen bleiben und ruhig versuchen, sich neu zu orientieren.“ Der nächste Schritt sei dann, den Weg zurückzugehen. „Auf gar keinen Fall sollte eine vermeintliche Abkürzung genommen werden.“ Dies sei sowohl zum Eigenschutz als auch zum Schutz der Umwelt zu unterlassen. Vor der Wanderung solle auch die Wanderroute auf amtlichen Kartenmaterial nachvollzogen und sich nicht allein auf die Navigation durch eine App verlassen werden.

Was tun, wenn man sich übernommen hat?

„Es ist absolut keine Schande, umzudrehen“, sagt Güntner. Häufig erlebe er, dass aufgrund eigener hoher Ansprüche stur an einer Route festgehalten werde ohne das eigene Wohlbefinden und das der Gruppenmitglieder zu berücksichtigen. Viele unterschätzen auch den Abstieg und würden nur an den Gipfel denken. Auf dem Rückweg passierten dann wegen zu großer Erschöpfung auch Unfälle. „Es gilt: immer auch das schwächste Glied zu hören, eine Pause einzulegen und wenn nichts mehr geht, umzudrehen.“

Was macht man, wenn man Angst bekommt und sich nicht mehr weiter traut?

„Tatsächlich sind Blockaden mit die häufigsten Fälle, bei denen die Bergwacht gerufen wird.“ Bevor es zum Notruf kommt, könne die verängstigte Person aber auch versuchen, sich abzulenken. Erfahrenere Begleitpersonen könnten die Person auch unterstützen, indem sie versuchten, diese anzuleiten. „Nicht nach unten schauen und pfeifen kann auch helfen.“

Wo kann man Quellwasser trinken und wo nicht?

Aus Quellen sollten Wanderer nur trinken, wenn sie sich sicher sein können, dass diese nicht durch den Dung von Tieren oder Kadavern verunreinigt sind. „Ich selbst trinke nur sehr selten aus Bächen und gehe lieber mit eigenen Wasserreserven auf Nummer sicher.“ Eine gute Wasserreserve für eine Wanderung liegt zwischen zwei bis drei Litern. Quellen, die in Karten eingezeichnet sind, seien zwar vertrauenswürdiger, jedoch trockneten diese auch schnell aus.

Wie wandert man, ohne die Natur zu stören?

„Bitte nicht mit Bluetooth-Boxen wandern“, sagt Güntner. Das komme immer häufiger vor und störe sowohl die Tiere als auch andere Menschen. Ebenso seien Wanderungen in der Dämmerung für Tiere besonders störend. „Die Berge hier sind nicht wie in Alaska, wo wenige Menschen leben.“ Daher sei es wichtig, den wenigen Raum, den die Tiere noch haben, nicht auch noch einzunehmen.

Wenn doch etwas passiert: wie Erste Hilfe leisten?

„Treat first, what kills first“, sagt Güntner. Bei starken Blutungen etwa zähle jede Sekunde. Wenn die betroffene Person nur eine Begleitperson hat, sei es wichtig, dass diese zuerst einen Druckverband anlege und dann den Notruf kontaktiert. Die verletzte oder bewusstlose Person, sollte zudem warmgehalten werden. Die Körpertemperatur fällt schnell ab, besonders in den Bergen, in denen es kühler ist. Bei Steinschlag oder umstürzenden Bäumen sei es zudem wichtig, dass sich die Ersthelfer nicht in die Gefahrenzone begeben. Bis die Bergwacht eintrifft, sollte die Begleitperson bei der verletzten Person bleiben.

Die Bergwacht muss immer wieder Wanderer aus Notsituationen befreien. Dafür üben die Helfer ihre Einsätze regelmäßig wie hier in den Berchtesgadener Bergen. Foto: Uwe Lein/dpa

Was tun, wenn man selber verletzt ist?

Wanderer, die allein unterwegs sind, sollten je nach Grad der Verletzung den Notruf wählen. „Wenn kein Netz da ist, was leider häufig vorkommt in den Bergen, dann müssen sie mit lauten Rufen auf sich aufmerksam machen“, sagt Güntner. Es sei jedoch zum Glück auch so, dass viele Wanderer sehr sensibel seien für Hilferufe. „Es passiert häufiger, dass wir angerufen werden, weil Wanderer glauben, Notsignale in den Bergen zu sehen, die sich dann häufig beispielsweise als Stirnlampen von Trailrunnern herausstellen“, sagt Güntner.

Wen ruft man an?

Der allgemeine Notruf 112 ist innerhalb der EU-Staaten und der Schweiz auch bei Unfällen in den Bergen zu wählen. In Österreich gibt es zusätzlich auch die Bergrettung unter der 140. In der Schweiz kann man auch die 1414 wählen. „Wichtig beim Notruf ist auch, dass man erreichbar bleibt und nicht anfängt, andere Menschen zu kontaktieren“, sagt Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern. Noch schneller ginge es, indem man die Notrufnummer vor der Wanderung über eine Kurzwahl einspeichert oder eine Notruf-App installiert.

Beim Notruf selbst sollten die Wanderer auch die Umgebung beschreiben können. Die Notrufstellen könnten die GPS-Daten beim Anruf zwar abrufen, jedoch sind diese nicht immer so genau. Genauso seien auch Angaben zur Wetterlage vor Ort hilfreich, um einschätzen zu können, ob ein Hubschrauber anfliegen kann.

Um auch ohne Netz einen Notruf absetzen zu können, sei es sinnvoll Geräte zu verwenden, die Signale an Satelliten übermitteln können (zum Beispiel iPhone 14 oder Garmin inreach). Notrufe, die über Satellit abgesetzt werden, gehen jedoch nicht direkt bei der zuständigen Rettungsstelle ein. Sie werden erst über eine Vermittlungsstelle des jeweiligen Anbieters weitergeleitet, von dem der Notruf via Satellit unterstützt wird.