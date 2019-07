1. Juli 2019, 08:22 Uhr Oberbayern Waldbrand in Böbing offenbar durch Grillfeuer entfacht

Die Feuerwehr ist seit Sonntagnachmittag in dem unwegsamen Gelände mit Löscharbeiten beschäftigt.

Ein nicht abgelöschtes Grillfeuer hat nach ersten Erkenntnissen einen Waldbrand zwischen Böbing und Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau entfacht. Polizei, Feuerwehr und die Bergwacht sind seit Sonntagnachmittag in dem unwegsamen und steilen Gebiet mit Löscharbeiten beschäftigt, wie ein Sprecher der Polizei in Weilheim am Montag mitteilte. Auch aktuell sind die Einheiten noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Das Gelände sei schwierig zu erreichen, darum seien auch Hubschrauber im Einsatz. Schweres Gerät hingegen könne an diesen Stellen nicht eingesetzt werden. Das Feuer war an mehreren Stellen ausgebrochen, starker Wind am Sonntag entfachte die Glut immer wieder. Personen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden.