Anton Leitner versucht in seinen Häusern Wärmepumpen einzubauen. Vor zwei Jahren gab er den Bau in Auftrag. Heute hat er offene Fragen, zwei volle Ordner und Löcher im Garten. Eine Geschichte über explodierende Kosten und wahnwitzige Bürokratie.

Von Laurens Greschat

Anton Leitners Frust lässt sich messen: Etwa zwei Kilogramm wiegt er, zumindest, wenn man das Gewicht seiner unzähligen, fein säuberlich in rosafarbenen Klarsichthüllen abgelegten Anträge und Einschriften als Anhaltspunkt nimmt. In Ordnern hat er fast alle Dokumente abgelegt, die er von Heizungsbauern, Landschaftsgärtnern und Monteuren zugeschickt bekommen hat oder einreichen musste. Der 62-jährige Dichter, Herausgeber und Verleger will zwei Häuser in Weßling mit einer Gas-Hybrid-Wärmepumpe ausstatten. Vor zwei Jahren gab er den Bau in Auftrag. Heute hat er offene Fragen, zwei volle Ordner und Löcher im Garten.