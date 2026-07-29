Im oberbayerischen Inzell hat ein Förster in 25 Jahren einen einzigartigen Bergmischwald geschaffen. Der trotzt dem Klimawandel. Ein Besuch.

Weiche Nadeln, die nicht stechen, und Zapfen, die von den Ästen senkrecht nach oben abstehen: Das sind die zwei Merkmale, an denen ein kundiger Waldspaziergänger eine Weißtanne erkennen und von einer Fichte unterscheiden kann. Fichtennadeln sind nämlich hart und stechen, Fichtenzapfen hängen schlaff von den Ästen nach unten.