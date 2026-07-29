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Natur in BayernDer Berger Schorsch und sein Zukunftswald

Lesezeit: 4 Min.

Der Förster Georg Berger am Fuß einer mächtigen alten Tanne in seinem Revier am Teisenberg und Staufen.
Der Förster Georg Berger am Fuß einer mächtigen alten Tanne in seinem Revier am Teisenberg und Staufen. Foto: Daniel Müller/BaySF

Im oberbayerischen Inzell hat ein Förster in 25 Jahren einen einzigartigen Bergmischwald geschaffen. Der trotzt dem Klimawandel. Ein Besuch.

Von Christian Sebald, Inzell

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Weiche Nadeln, die nicht stechen, und Zapfen, die von den Ästen senkrecht nach oben abstehen: Das sind die zwei Merkmale, an denen ein kundiger Waldspaziergänger eine Weißtanne erkennen und von einer Fichte unterscheiden kann. Fichtennadeln sind nämlich hart und stechen, Fichtenzapfen hängen schlaff von den Ästen nach unten.

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