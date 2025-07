Alles dicht auf der A8 – also lieber Landstraße fahren? Damit soll nun Schluss sein. Das Verkehrsministerium zeigt sich erstmals offen für Sperrungen und Durchfahrtsverbote entlang der Strecke.

Von Matthias Köpf und Vivien Timmler, Frasdorf

Die meisten Bundesländer sind schon durch, als Nächstes machen sich die Bayern selbst auf den Weg. In Frasdorf, einem kleinen Dorf direkt an der A8 zwischen München und Salzburg, freuen sich die Menschen auch auf ihre Sommerferien. Aber in den ersten Tagen wird sich ihr Ort wohl wieder in eine Verkehrshölle verwandeln – wie immer zu Ferienbeginn.