Fahren mit Bus und Bahn soll besser werden, so steht es im Koalitionsvertrag. Aber was muss passieren, damit das auch klappt? Und was kostet das dann? Das hat der VDV erstmals für Bayern untersuchen lassen – und fordert mehr Engagement von der Staatsregierung.

Das Dilemma mit Bus und Bahn offenbart sich in einem großen, blauen und in einem kleinen, gelben Balken. Der blaue zeigt, wie viel im vergangenen Jahr für den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern ausgegeben wurde: gut 6,2 Milliarden Euro. Der gelbe Balken daneben ist viel kleiner. Nur 2,3 Milliarden Euro wurden mit Ticketverkäufen eingenommen, so lässt es sich in einem Gutachten nachlesen, das der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in Auftrag gegeben hat.