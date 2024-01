Vorsicht ist geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in weiten Teilen Bayerns mit Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis. An sehr vielen Schulen im Nürnberger Land, in Unterfranken, Niederbayern sowie in der Oberpfalz werde zudem der Präsenzunterricht am Mittwoch ausfallen, teilte das Kultusministerium in München am Dienstag mit. Hier gibt es einen Überblick über die Schulausfälle.

Betroffen sind nach Angaben des Kultusministeriums folgende Regionen:

Bezirk Mittelfranken

Städte

Aschaffenburg

Amberg

Landshut

Regensburg

Straubing

Schweinfurt

Weiden

Würzburg

Landkreis

Aschaffenburg

Altötting

Amberg-Sulzbach

Cham

Erding

Freising

Fürth

Haßberge

Kelheim

Bad Kissingen

Kitzingen

Landshut

Miltenberg

Main-Spessart

Mühldorf am Inn

Rhön-Grabfeld

Neustadt an der Waldnaab

Neumarkt in der Oberpfalz

Rottal-Inn

Regensburg

Schwandorf

Straubing-Bogen

Schweinfurt

Tirschenreuth

Würzburg

Weißenburg-Gunzenhausen

Angesichts der Unwetterwarnung wegen gefrierenden Regens hat der Nürnberger Stromversorger N-Ergie vor Gefahren durch tief hängende Stromleitungen gewarnt. "Je nachdem wie sich die Wetterlage entwickelt, ist es möglich, dass eine starke Last durch Eis und Schnee die Freileitungen zwischen zwei Masten ungewöhnlich stark durchhängen lässt", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wer am Mittwoch besonders tief hängende Leitungen oder Schäden bemerke, "sollte unbedingt gebührenden Abstand halten, um sich nicht zu gefährden".

In München rückt der Winterdienst mit allen verfügbaren Kräften zu einem Sondereinsatz aus. Der Münchner Flughafen befürchtet erhebliche Einschränkungen, Lufthansa annullierte bereits zahlreiche Flüge.

In der Nacht zu Mittwoch und Donnerstag erwartete der DWD in fast allen Teilen des Freistaats gefrierenden Regen und damit "erhebliche Glatteisgefahr". Eine entsprechende Unwetterwarnung veröffentlichten die Meteorologen am Dienstag. Wegen teils stundenlanger Regenfälle könnten sich demnach Eispanzer auf gefrorenen Böden bilden - "mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur". Der DWD riet dazu, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden. Autofahrer müssten sich zudem auf Sperrungen einstellen und sollten "Decken und warme Getränke mitführen".

Tagsüber werden demnach am Mittwoch flächendeckend Niederschläge vorhergesagt. Diese ziehen am Donnerstag weiter nach Süden und gehen immer mehr in Schneefälle über. Am Freitag kann es noch einige Schneeschauer im Norden und im Osten des Freistaats geben. Die Höchstwerte liegen dabei bei minus drei bis plus ein Grad.

Auf den Straßen in Bayern kam es am Morgen zunächst nur vereinzelt zu Unfällen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete am Mittwoch von fünf Unfällen in dem Bereich, verletzt wurde demnach niemand. Im nördlichen Oberbayern krachte es viermal, auch hier blieb es laut Angaben eines Polizeisprechers bei Sachschäden. In anderen Teilen Bayerns blieben größere Einsätze auf den glatten Straßen den Polizeiangaben zufolge zunächst aus, etwa in Franken und Niederbayern.

Wie das Wetter sich auch den Bahnverkehr auswirken könnte, war zunächst unklar. "Es kann deutschlandweit zu Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr kommen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die DB habe vorsorglich die Höchstgeschwindigkeit der ICE auf 200 Kilometer in der Stunde begrenzt.

Der Zugverkehr zwischen Murnau am Staffelsee und Oberammergau ist wegen des angekündigten gefrierenden Regens und der Glättegefahr am Mittwoch eingestellt worden. Zwischen den beiden oberbayerischen Orten im Kreis Garmisch-Partenkirchen fahren zwei Busse und ein Großraumtaxi als Schienenersatzverkehr, teilte DB Regio mit. Es komme deshalb zu erheblichen Beeinträchtigungen. Grundsätzlich rät die Bahn wegen des Winterwetters von Reisen ab.