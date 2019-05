21. Mai 2019, 08:55 Uhr Unwetter Bahn sperrt Strecken wegen Hochwassergefahr

Die Bahn sperrt mehrere Strecken - unter anderem die viel befahrene zwischen Augsburg und Ulm.

Besonders an der Ammer steigen die Pegel, an manchen Orten ist bereits die zweithöchste Meldestufe erreicht.

Größere Überflutungen wurden bisher nicht gemeldet.

Von Kassian Stroh

Die stundenlangen starken Regenfälle lassen im Voralpengebiet die Hochwassergefahr steigen und bereiten insbesondere der Bahn Probleme. Sie sperrte am Dienstagmorgen die viel befahrene Strecke zwischen Augsburg und Ulm zeitweilig komplett. Seit neun Uhr ist zumindest ein Gleis wieder frei, auf dem nun Züge in beiden Richtungen fahren.

Grund sei, dass Hochwasser die Gleise überspült habe und ein Erdrutsch drohe, sagte ein Bahnsprecher. Deshalb habe man die Strecke um kurz vor sieben Uhr früh vorsorglich gesperrt, die Fernverkehrszüge über Doinauwörth umgeleitet und die Regionalzüge durch Busse ersetzt. Zwei Stunden später habe man eines der beiden Gleise wieder freigeben können. Auf der Strecke kommt es aber weiter zu Verspätungen.

Auch zwischen Immenstadt und Kempten durften am Dienstagmorgen keine Züge mehr fahren - um dort eine Hochwasserschutzwand bauen zu können. Wegen "witterungsbedingter Störungen" wurden zugleich die Strecken zwischen Immenstadt und Oberstdorf sowie Murnau und Garmisch-Partenkirchen gesperrt - und die Strecke zwischen Markt Schwaben und Erding, auf der die Münchner S-Bahn-Linie S2 fährt. Dort war offenbar ein Baum umgestürzt. Wie lange die Strecken jeweils gesperrt sein würden, war laut Bahn am Dienstagmorgen noch nicht absehbar.

In der Nacht zum Dienstag stieg an der Ammer das Wasser in der Nacht derart an, dass der Pegel in Peißenberg und Weilheim bereits die Meldestufe drei erreichte. Das ist die zweithöchste Stufe. Die höchste dürfte nach den Prognosen des Hochwassernachrichtendienstes in Weilheim im Lauf des Tages überschritten werden. Auf dem Festplatz von Peißenberg hatte die Gemeinde bereits am Montag eine sogenannte Selbstfüllstation für Sandsäcke aufgestellt - vorsorglich. Dort kann sich jedermann Sandsäcke für den eigenen Bedarf besorgen. Stufe drei erreichte am Morgen zudem der Pegel der Loisach in Beuerberg.

Auch in Schwaben, im Einzugsgebiet von Lech und Iller, könnten die Pegel der Flüsse mancherorts diese Stufe noch am Dienstagvormittag übersteigen, wie aus den Daten des Hochwassernachrichtendienstes des Freistaats hervorgeht. Im Alpenvorland seien zuletzt bis zu neun Liter Regen pro Stunde gefallen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Bis zum Mittwochmorgen müsse dort weiter mit heftigen Regenfällen gerechnet werden.

Der DWD warnte weiter vor "extrem ergiebigen Dauerregen" im Voralpengebiet - vom Allgäu bis zum Berchtesgadener Land. Teilweise könnten bis zu 180 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Zusammen mit schmelzendem Schnee in den Bergen könne dies das Überschwemmungsrisiko deutlich steigen lassen. Der DWD hat für dieses Gebiet eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe ausgegeben.

An der Mangfall scheinen die schlimmsten Befürchtungen der Behörden derweil nicht einzutreten: "Das schaut eher harmlos aus, das wird nicht dramatisch, Stand: jetzt", sagte ein Sprecher des Landratsamts Rosenheim am Dienstagmorgen. Noch tags zuvor hatte es zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen - eingedenk früherer Hochwasserkatastrophen im Landkreis.

Auch in anderen Teilen Deutschlands herrscht Hochwassergefahr

Im Landkreis Ansbach kam am Montagabend auf der Autobahn 6 ein Autofahrer ums Leben, als sein Auto auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet, in einen Wald geschleudert wurde und dort zwischen zwei Bäumen eingeklemmt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Auch in anderen Teilen Deutschlands hielt die Hochwassergefahr Behörden und Einsatzkräfte in Spannung. Die Stadt Wangen im Allgäu löste in der Nacht Alarm aus. Der Fluss Obere Argen, der durch die Stadt fließt, habe den Auslösepegel für den Alarm von 2,30 Meter überschritten, sagte ein Sprecher der Stadt. Am Dienstagmorgen stand das Wasser bei 2,70 Meter. Stiege es um weitere zehn Zentimeter, träte der Fluss großflächig über die Ufer.

Auch an etlichen Flüssen in Thüringen bereiten sich die Einsatzkräfte auf ein mögliches Hochwasser vor. Bislang habe es aber keine größeren Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Besonders an Ilm, Unstrut und Werra war mit steigenden Wasserständen zu rechnen, wie die Hochwassernachrichtenzentrale des Landes online mitteilte. Vor allem in Erfurt war die Feuerwehr seit Montagabend alarmiert.