Interview von Florian Fuchs und Nina von Hardenberg

Der in Österreich als Corona-Experte gefragte Klaus Markstaller ist zu Jahresbeginn ans Uniklinikum Augsburg gewechselt. Der neue ärztliche Direktor leitete zuvor die Klinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie am Wiener Universitätskrankenhaus AKH und baute sie zu einem führenden Forschungsinstitut aus. Auch im österreichischen Fernsehen war er in der Pandemie ein gefragter Gast. Nun kehrt der gebürtige Bayern in seine Heimat zurück. Und er bringt große Ideen mit.