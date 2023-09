Kann ein ungelöstes Gewaltverbrechen an einer Jugendlichen nach 45 Jahren aufgeklärt werden? Die Kriminalpolizei in der Oberpfalz bittet mögliche Zeugen, sich nun doch noch zu melden. Am Donnerstag hängten Beamte in Schwandorf Plakate auf, die an den Fall erinnern. Am 16. Juni 1978 hatten dort spielende Kinder in einem Brunnenschacht die verstümmelte Leiche der 15-jährigen Christa Mirthes gefunden.