Eine weißblaue Fahne weht über dem bayerischen Landtag. Am 8. Oktober wird in Bayern ein neues Parlament gewählt.

Von Sebastian Beck, Andreas Glas und Christian Sebald

CSU und Freie Wähler setzen ihren Höhenflug in der Wählergunst fort, die Opposition stagniert auf niedrigem Niveau. So lässt sich die Forsa-Umfrage zur politischen Stimmung in Bayern im Auftrag der SZ zusammenfassen. Die schwarz-orange Koalition käme derzeit bei einer Landtagswahl auf 51 Prozent der Wählerstimmen, SPD und Grüne zusammen auf 25 Prozent, die FDP würde an der Fünf-Prozent-Marke scheitern. Das Vertrauen in das politische System scheint allerdings auch in Bayern zu schwinden: Ein Drittel der Befragten traut keiner Partei die Lösung von Problemen zu.