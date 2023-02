Von Andreas Glas

Knapp acht Monate vor der bayerischen Landtagswahl kann die CSU bei den Wählerinnen und Wählern im Freistaat zulegen - und sogar wieder von einer Alleinregierung träumen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 42 Prozent. Einen höheren Zustimmungswert in Umfragen erzielte die CSU zuletzt vor rund zwei Jahren. Die absolute Mehrheit ist in Sichtweite, weil die übrigen Parteien, die laut Umfrage in den Landtag einzögen, zusammen 45 Prozent hätten, also nur drei Prozentpunkte mehr als die Christsozialen.

In jedem Fall könnten CSU und Freie Wähler ihre Koalition laut Umfrage fortsetzen. Die Freien Wähler kommen auf zehn Prozent, das ist ein Punkt weniger als in der Forsa-Erhebung im vergangenen Oktober. Für die Grünen dagegen geht es nach unten, von 18 auf 16 Prozent. Die SPD verharrt bei zehn Prozent, die AfD legt um einen Punkt zu und liegt nun bei neun Prozent. Düster sieht es weiterhin für die FDP aus, die erneut nur auf drei Prozent käme und den Einzug in den bayerischen Landtag klar verpassen würde.

Erfreulich für die CSU sind auch die persönlichen Zustimmungswerte für Ministerpräsident Söder. Laut Forsa sind Mitte Februar 54 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern mit dessen Arbeit zufrieden - nicht zufrieden sind 41 Prozent. Insbesondere bei den Anhängerinnen und Anhängern der CSU ist die Zustimmung für Söder mit 90 Prozent sehr hoch. Nur sieben Prozent sind demnach mit ihm unzufrieden. In der Anhängerschaft von Freien Wählern und FDP äußern sich jeweils 49 Prozent der Befragten zufrieden mit Söders Arbeit. Bei den Grünen-Anhängern sind immerhin 26 Prozent zufrieden, im Lager der Sozialdemokraten sind es 29 Prozent. Am wenigsten Zustimmung genießt der Ministerpräsident laut Umfrage in den Reihen der AfD-Anhänger (24).

Die bayerische Landtagswahl findet am 8. Oktober statt. Söder spricht von einer "Schicksalswahl" für seine Partei. Bei der Wahl 2018 hatte die CSU ihre absolute Mehrheit verloren und war regelrecht abgestürzt auf 37,2 Prozent.