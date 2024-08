Eigentlich sollte die bayerische Hip-Hop-Gruppe in diesen Tagen in Landshut vor Gericht stehen. Doch die Klage wurde zurückgezogen. Das Engagement der Musiker für künstlerische Freiräume geht aber weiter.

Von Jürgen Moises, Landshut

Es ist schon eine komische Geschichte mit den Träumen. Der eine erfüllt sich einen Traum. Und bei anderen wird dadurch ein bereits gelebter Traum zerstört. Und da stellt sich die Frage: Ist das so etwas wie Yin und Yang? Oder gibt es da ein begrenztes Traum-Erfüllungskonto? Zumindest scheint das in Tunzenberg so zu sein, einem Ort mit 300 Einwohnern im Landkreis Dingolfing-Landau. Dort wird seit einigen Monaten um die „Kulturbrauerei“ gestritten. Einen Kulturort, der seit zehn Jahren besteht. Dieser Streit sollte vor dem Landgericht in Landshut landen. Und mit Dicht & Ergreifend wurde dorthin eine bekannte Hip-Hop-Crew zitiert. Aber die Verhandlung fiel aus. Denn der zugehörige Antrag wurde zurückgezogen.