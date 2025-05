Von Jonas Strehl

Der bayerische Tofu wird in einer ehemaligen Metzgerei hergestellt. Ausgerechnet. Die Hauptstraße des kleinen Örtchens Tiefenbach heißt genau so, Hauptstraße, und ist gesäumt von bunt gestrichenen Häusern. Auf dem Schornstein einer Gaststätte nisten zwei Störche und in der „Alten Post“, einem Haus, an dem noch groß die Schriftzüge „Metzgerei“ und „Gasthof“ prangen, befindet sich heute die Produktionsstätte von „Gesgu“, der Firma von Werner Heibl und Andrea Baur, die es in den Landkreis Cham in der Oberpfalz verschlagen hat, wo sie sich den Traum vom eigenen Tofu erfüllt haben.