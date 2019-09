"Stadel in Grüngiebing" heißt dieses Bild von Anton Empl, der wie der alte Dillis in jener Gegend aufgewachsen ist.

Johann Georg von Dillis (1759-1841) hat zum einen als einfühlsamer Porträtist der bayerischen Landschaft Bedeutung erlangt. Er war ein Pionier, seine Ölskizzen und Aquarelle nahmen die Kunstentwicklung des 19. Jahrhunderts vorweg. Zum anderen erwarb sich Dillis Ruhm und Anerkennung als Kunstberater der Könige Max I. Joseph und Ludwig I. Während seiner Amtszeit als Direktor der Zentralgemäldegalerie richtete er unter anderem die frisch erbaute Alte Pinakothek ein. Seine Reisetagebücher geben einzigartige Einblicke in den Alltag im 18. und 19. Jahrhundert. In Dorfen (Kreis Erding) ist zurzeit eine Ausstellung mit Zeichnungen, Aquarellen und Ölbildern von Dillis aus einer Privatsammlung zu sehen, deren Konzeption spannend ist. Die Bilder von Dillis stehen nämlich im Kontrast zu ausgewählten Werken des zeitgenössischen Dorfener Künstlers Anton Empl, der in nächster Nachbarschaft zu Dillis' Geburtshaus bei Schwindkirchen aufgewachsen ist. Mögen auch gut 200 Jahre zwischen ihnen liegen, so verbindet die beiden Nachbarn nicht nur ihre feine Beobachtungsgabe. Die kleinen Formate bei Dillis und die großen Bilder von Empl schaffen überdies einen kontrastreichen Reiz. Das belegt auch das schön und übersichtlich gestaltete Katalogheft.

Dillis in Dorfen. Johann Georg von Dillis und Anton Empl treffen sich. Bis 29. September, Sparkassensaal Dorfen, Unterer Markt 39. Sa/So 13-17 Uhr; Mi 19-21 Uhr. Führungen: 22. und 29. September (16-17 Uhr); 18. und 25. September (20-21 Uhr).