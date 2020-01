Im vergangenen Sommer lief die Ausstellung "Zeitlang - unterwegs im unbekannten Bayern" mit großen Erfolg in Burghausen. Von Donnerstag, 9. Januar an ist sie nun in der Sankt-Anna-Kapelle in Passau (Heiliggeistgasse 4) zu sehen. In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Passau präsentieren die beiden SZ-Redakteure Sebastian Beck und Hans Kratzer 65 zum Teil großformatige Fotos und Texte zu Bayern abseits der Touristenzentren. Die Vernissage am 9. Januar beginnt um 19 Uhr. Danach ist die Ausstellung bis einschließlich 16. Februar dienstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 12. Januar, bietet Sebastian Beck um 11 Uhr eine Führung an.